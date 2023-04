Cecchi Paone e Simone, scontro all’Isola: “Trovatene un altro!”/ Poi la pace e il primo bacio in Tv!

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, prima incomprensione all’Isola dei Famosi 2023

Piccola scaramuccia all’Isola dei Famosi 2023 per la coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Tutto è nato da un momento di sconforto che Simone ha avuto nelle ultime ore, durante il quale ha però palesato al compagno di non sentirsi da lui compreso. “Ho bisogno, quando non riesco più a capire cosa mi circonda, quanto tutto diviene pesante, di avere una persona che mi comprende, che mi capisce, che mi fa parlare, e oggi non lo vedo.” ha esordito Simone, confrontandosi con Alessandro.

Quest’ultimo ha dunque risposto in modo secco: “Trovatene un altro! Se io non sono capace, bisogna che trovi qualcuno che lo sia!” Parole che hanno lasciato perplesso Simone, che ha dunque voluto chiarire ulteriormente la questione.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, prima lo scontro poi la pace al bacio!

“Quindi mi stai dicendo che non sei capace”, ha continuato Simone; “No, tu lo stai dicendo, io sono capacissimo.” è stata la risposta di Cecchi Paone al fidanzato. “Io ti sto dicendo: ‘Ho bisogno di quella persona e oggi non la sento quella persona vicina.'” ha ribadito Antolini, trovando in risposta: “Perché sei tu oggi fuori fase, io sono sempre lo stesso”.

Simone, accompagnato da Cecchi Paone, si è allora sfogato nel ‘confessionale’ dell’Isola, dichiarando: “Ho semplicemente avuto un piccolo crollo, derivato dalla permanenza all’Isola e anche da un punto mio interiore, in quanto sto facendo un percorso e, come tante altre cose, a volte si può scendere per poi risalire”. Il ragazzo e il compagno hanno dunque fatto pace, abbracciandosi e regalando alla telecamera il loro primo bacio ‘pubblico’.

