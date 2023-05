Cecchi Paone, lite con Ilary Blasi all’Isola dei Famosi/ “I miei avvocati sanno…”

Alessandro Cecchi Paone contro Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2023

Scintille all’Isola dei Famosi 2023 tra Alessandro Cecchi Paone e Ilary Blasi. Tutto è avvenuto nel corso della puntata in prime time trasmesso da canale 5 l’8 maggio. A scatenare tutto è stata la scelta della produzione di separare per qualche tempo le coppie in gioco. Cecchi Paone, infatti, all’Isola, forma un unico concorrente insieme al fidanzato Simone Antolini. La decisione degli autori di separare per qualche giorno le coppie non è affatto piaciuta a Cecchi Paone la sua reazione ha scatenato la controreazione di Ilary Blasi. Tra il giornalista e la conduttrice è andato così in scena un botta e risposta di fuoco.

«Noi giochiamo solo in coppia – ha sottolineato Cecchi Paone dando il via ad una protesta contro gli autori del reality show –a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti».

La lite tra Ilary Blasi e Cecchi Paone

Dopo aver ascoltato le parole di protesta di Alessandro Cecchi Paone, Ilary Blasi non è rimasta in silenzio ma ha difeso la squadra dei propri autori ricordando ai naufraghi la presenza di un accordo che hanno letto, accettato e firmato prima di partire per l’Honduras. «Prima di partire avete letto e firmato un contratto e quello che stai dicendo a me non risulta, facciamo così, Simone comunque non c’è e quindi ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo». Alle parole di Ilary, però, Cecchi Paone ha ribattuto.

«I miei avvocati che sono più bravi di me e di te e hanno letto le condizioni del contratto: questa coppia è nata a settembre su richiesta dell’azienda e della produzione, questa coppia non si scoppia: questo non è un gioco, ma è un gioco al massacro», ha puntualizzato il giornalista contro cui la Blasi, prima di cambiare argomento, ha sbottato –«Alessandro, l’Isola l’hai già fatta, e ci sei pure ritornato! Sapevi come sarebbe stata».

