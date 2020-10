Cecchi Paone: “Minacciato di morte da Valerio Vassallo”/ La D’Urso si scusa: “Non..”

Liti infuocate nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara D’Urso si parla di vegani con ospiti divisi in due fazioni: pro e contro. Nella prima c’è Valerio Vassallo che, quando viene interpellato dalla D’Urso, dà il via ad un’accesa discussione con Alessandro Cecchi Paone. Tra i due infatti c’è della vecchia ruggine ed è proprio il conduttore a spiegare il perché: “Barbara questa persona mi ha minacciato di morte e ha sulla testa una querela penale… Dovreste farlo tacere…”. A queste parole la D’Urso rimane basita e a parlare è invece Raffaello Tonon, che ha assistito allo scontro nato a Mattino 5 tra Cecchi Paone e Vassallo: “Io sono testimone, e il signore ha detto che ad Alessandro Cecchi Paone andrebbero tagliate le corde vocali…”

Barbara D’Urso si scusa con Cecchi Paone per ‘l’errore’

Di fronte a queste dichiarazioni, Barbara D’Urso si scusa con Alessandro Cecchi Paone: “Scusami Alessandro… Se avessi saputo questa cosa non l’avrei invitato… Non lo sapevo…” dichiara, visibilmente costernata dalla spiacevole situazione. Lui incalza: “Mi ha minacciato di morte dalla Panicucci e l’ho quindi denunciato per minacce a mezzo stampa…” Vassallo, dal canto suo, cerca di smentire quanto dice Cecchi Paone, negando la sua versione, ma la D’Urso crede al collega e alla testimonianza di Tonon. Dopo la loro rivelazione, infatti, Vassallo non verrà più fatto intervenire nel dibattito.



