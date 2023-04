Cecchi Paone, sfuriata contro Nathaly all’Isola: “Pescivendola, ignorante!”/ Lei sbotta: “Odia le donne”

Lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi 2023

L’Isola dei Famosi 2023 è iniziata da soli pochi giorni ma gli animi sono già molto accesi. Dopo i malumori verso Helena Prestes, una nuova lite si è accesa questa volta tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. Tutto è partito quando, con l’apparizione di un serpente, alcuni, Corinne Clery in primis, hanno iniziato a dirsi preoccupate. Qualcuno si è dunque chiesto se fosse il caso di spostarsi e dormire in un’altra postazione, per evitare ‘incontri’ spiacevoli.

Cecchi Paone cerca di tranquillizzare Corinne, facendole capire che non c’è pericolo con i serpenti nella postazione in cui si trovano; questo però non serve a placare la paura dell’attrice. In suo soccorso giunge quindi Nathaly, che si fa intendere a Cecchi Paone che a nulla servono le sue parole di fronte ad una persona che ha paura e che può anche avere un attacco di panico.

Alessandro Cecchi Paone su Nathaly Caldonazzo: “Pescivendola, ignorante”

L’intervento di Nathaly fa però innervosire il divulgatore scientifico, che alza la voce e sbotta: “Ma non viene lì il serpente perché esiste una cosa che si chiama scienza! Porca miseria, so di cosa parlo.” Nathaly lo invita allora a non urlare ma Cecchi Paone continua: “Io urlo quanto mi pare perché tu dici delle scempiaggini! Non sai nulla di zoologia”. E la accusa: “Pescivendola!” Infine, rivolto a Corinne, chiude: “Scegli tu se affidarti a questa ignorante!”

Spiazzata dalle parole forti di Cecchi Paone, Nathaly dichiara: “Questo odia le donne, ha un problema con le donne! Mi sono cascate le braccia, anche meno! Questo urlare, ma sei un gran cafone!”











