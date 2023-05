Cecchi Paone si ritira dall’Isola? “Coppie divise? Io e Simone o insieme o niente”/ Blasi lo zittisce!

Alessandro Cecchi Paone non accetta la divisione dal fidanzato Simone all’Isola dei Famosi: scoppia la polemica in diretta

Un Alessandro Cecchi Paone infuriato quello che va in onda nel corso della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2023. A scatenare la disapprovazione del naufrago è la rivoluzione operata su Playa Tosta, che annuncia la divisione delle coppie in gara. Gli ‘Accoppiados’ vengono spaiati: tutti, da questa sera, giocano da singoli e non più in coppia.

Una decisione che Cecchi Paone non accetta, anzi contesta con forza, dichiarando che mai si separerà dal suo fidanzato Simone Antolini. “È chiaro a tutti e da tutti i punti di vista che noi giochiamo solo a coppia! – ha esordito Alessandro, continuando – In coppia siamo venuti e non ci dividiamo! Non c’è nessuna regola: a settembre siamo stati interpellati come coppia e in coppia abbiamo accettato. In coppia stiamo e in coppia ce ne andiamo, non ci spaierete mai! Il mio contratto prevede questo: o coppia o niente!” Ilary Blasi, dopo aver tentato di far ragionare Cecchi Paone, è sbottata: “Alessandro però non è la prima volta che fai l’Isola, ci sei pure ritornato, quindi sapevi benissimo cosa andavi a fare, o no?” Una stoccata accolta da grandi applausi da parte del pubblico in studio.

