Cecelia Ahern Io, Cosmo e l’amore/ Su Rai 1 il film con Julia-Maria Köhler

Cecelia Ahern Io, Cosmo e l’amore va in onda su Rai 1 nel pomeriggio di oggi, 31 luglio 2021, a partire dalle ore 16,45. Nel cast protagonista assoluta è la celebre attrice tedesca Julia-Maria Köhler, alle nostre latitudini celebre per la serie Tv poliziesca ‘Hamburg Distretto 21 (Notruf Hafenkante)’ oppure la serie ‘medical’, ambientata nel nosocomio di Erfurt ‘In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte’, una sorta di ‘E.R. – Medici in prima linea’ teutone. Al fianco di Julia-Maria Köhler troviamo l’attore svizzero Anatole Taubman, anch’esso protagonista di tante serie Tv a volte anche tradotte dal cinema tedesco per le trasmissioni italiane, come nel caso di ‘Doppelter Einsatz’ poliziesca, ‘Waking the Dead’ un film di ottimo livello basato sulle teorie complottiste americane, pellicola nel cui cast spicca la presenza di Jennifer Connely, oppure, ancora un’altra serie di successo, ‘Le indagini di padre Castell (Ihr Auftrag, Pater Castell)’ indagini poliziesche in stile ‘Nome della rosa’ perché condotte dal padre gesuita Castell.

Cecelia Ahern Io, Cosmo e l’amore, la trama del film

Andiamo avanti leggendo la trama di Cecelia Ahern Io, Cosmo e l’amore. Lucy Silchester è innamorata di Blake e il suo sogno recondito è quello di sposare l’uomo che ama il più presto possibile. A sua volta Blake Lester non riesce a esaudire il desiderio di Lucy in quanto la sua carriera all’estero lo prende molto di più dei sentimenti provati per la donna e ciò genera in Lucy una grande frustrazione e amarezza. Nello stesso momento nella vita di Lucy compare il misterioso Cosmo che l’accusa di avere tradito, per amore di Blake, la famiglia, gli amici, le relazioni alle quali era molto legata. Misterioso, ma deciso, Cosmo sconvolgerà la vita della donna che non può sottrarsi al suo destino.

