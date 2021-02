Cecilia Cantarano, chi è?/ La star di TikTok da Stefano De Martino

Cecilia Cantarano è tra gli ospiti annunciati di Stasera tutto è possibile su Rai 2. La Tiktoker star del web sarà ospite di Stefano De Martino, ma andiamo a scoprire qualcosa di più di lei. Nata a Roma nel 2020 è una delle giovani che ha sbancato sul nuovo social dedicato ai più giovani. La sua avventura sul web è iniziata nel 2018 e in poco tempo è riuscita a farsi amare dal pubblico italiano. Sarà interessante vederla dimenare nelle varie prove che questo simpatico programma ci proporrà serata dopo serata. Sarà poi interessante capire quello che dirà il pubblico anche più adulto che ci darà un po’ il polso della situazione per capire se Cecilia avrà un futuro anche sul piccolo schermo.

Cecilia Cantarano, chi è? Curiosità su di lei

Sono interessanti le curiosità che spuntano su Cecilia Cantarano, tiktoker ospite a Stasera tutto è possibile. Quasi tre milioni di follower e uno sguardo che conquista ha rotto le regole dei social network riuscendo a sbarcare in televisione. Di recente è riuscita anche a togliersi un’altra grande soddisfazione, vincendo i Kids’ Choice Awards 2020 partecipando nella categoria Nuova Star Italiana. A Webboh però ha confessato la sua vera natura: “Creator è il termine che mi si addice, non mi sento una tiktoker ma una creativa. Faccio molte cose tra cui appunto Tik Tok, che sono un modo per esprimere tutta la mia fantasia. Quando non esco passo i pomeriggi tra canto, cucito e disegno dei vestiti”.



