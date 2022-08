Cecilia Cantarano e Manuel Bortuzzo beccati insieme?/ Lei nega tutto: “Gossip falso”

Cecilia Cantarano nuova fiamma di Manuel Bortuzzo? Lei smentisce sui social

Si è diffuso nelle ultime ore il gossip legato alla presunta nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo la rottura con Lulù Selassié, non è stato più avvistato con nessuna ragazza al suo fianco. Tuttavia i recenti chiacchiericci l’avrebbero visto al fianco di Cecilia Cantarano, giovane tiktoker ed influencer. I due, stando a una segnalazione riportata all’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbero stati beccati assieme in un outlet di Castel Romano. I rumor hanno fatto il giro del web, ma ci ha pensato la stessa Cantarano a fare chiarezza.

La tiktoker ha infatti condiviso un tweet sul proprio profilo in cui si è detta sbalordita per le voci circolanti sul suo conto. Ha confessato di essere stata all’outlet solo ed esclusivamente in compagnia di un’amica e, oltretutto, ha svelato di non conoscere nemmeno Manuel Bortuzzo. “Ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da starbucks co un’amica mia torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? ma state bene? tutto ok?“: queste le sue parole che di fatto smentiscono quanto trapelato.

Cecilia Cantarano contro il gossip: “La notizia che gira non è vera“

Cecilia Cantarano, scottata dal gossip che l’ha vista a sua insaputa protagonista, ha voluto smentire anche sul proprio profilo Instagram attraverso una story. Rispondendo alle insistenti ed innumerevoli domande e curiosità dei fan, l’influencer ha tenuto a specificare: “Non mi piace immischiarmi nei gossip però dopo avermelo chiesto 74 volte in manco un’ora, preferisco chiarire che la notizia che gira non è vera, smentisco il gossip, ero a Castel Romano con la mia migliore amica, l’ho anche taggata, non ero con lui. Gossip falso. Baci, niente shitstorm“.

Parole che smentiscono ulteriormente ogni possibile flirt con Manuel Bortuzzo e che invitano ad evitare polemiche. Dopo l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, il giovane nuotatore ha proseguito la sua frequentazione con Lulù Selassié nata proprio a Cinecittà. Dopo poco tempo però i due si sono detti addio e, da quel momento, il suo cuore è libero e in attesa di accogliere nuovamente il vero amore.

ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da starbucks co un’amica mia torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? ma state bene? tutto ok? pic.twitter.com/Ycab4IXJTa — Ceciu (@Ceciliacantara) August 3, 2022













