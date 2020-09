Cecilia Capriotti al Grande Fratello Vip 2020?/ Il posto di Flavia Vento..

Chi prenderà il posto di Flavia Vento al Grande Fratello Vip 2020? La risposta potrebbe arrivare da un piccolo trafiletto firmato da Alberto Dandolo sul nuovo numero di Oggi o, almeno, dell’interpretazione che possiamo farne. Perché? Semplice. Il giornalista rivela che gli autori del Grande Fratello Vip hanno provinato un centinaio di vip per questa edizione che si preannuncia lunga e combattuta e alcuni di questi potrebbero entrare in corso d’opera proprio come è successo ad altri nella scorsa. Una di queste potrebbe essere Cecilia Capriotti che, secondo Dandolo, sarebbe tra i vip in panchina. L’occasione d’oro per lei potrebbe presentarsi presto visto che proprio nei giorni scorsi, a poche ore dal suo ingresso, Flavia Vento ha deciso di uscire per il bene dei suoi cani e prima di un attacco di panico.

CECILIA CAPRIOTTI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Cecilia Capriotti avrà così l’occasione di entrare al Grande Fratello Vip 2020 prima del previsto? In realtà Alberto Dandolo su Oggi scrive: “Sono 21 i concorrenti che partecipano alla quinta edizione del Grande Fratello Vip ma il gruppo di lavoro ha provinato più d 100 potenziali partecipanti. Tra questi c’è anche Cecilia Capriotti, 44 anni. La bella showgirl non è stata selezionata ma gira voce che potrebbe fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia nelle prossime settimane”. Toccherà proprio a lei entrare magari lunedì prossimo dopo che gli altri vip annunciati faranno il loro ingresso nella casa? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane, questo è certo.



