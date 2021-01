Cecilia Capriotti/ Alleanza con Dayane Mello o solo strategia? (Grande Fratello Vip)

Cecilia Capriotti è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice nella casa del reality show di Canale 5 non sta passando affatto inosservata, ma nelle ultime ore ha avuto da ridire su una delle ultime “vippone” entrate. Si tratta di Carlotta Dell’Isola, ex concorrente di Temptation Island, che è stata “accusata” di strani rumori nel cuore della notte. “Tommaso, stanotte io dormivo con Carlotta. Siamo entrambe nel letto, io però ho continuato a fare delle cose. Poi sai quando ti infili nel letto? Ecco mi è arrivata una vampata disarmante!” – racconta la Capriotti a Zorzi che stupito dalle sue parole replica “di m***a?”. Cecilia allora ha risposto: “le ho detto ‘ma è fuoriuscito qualcosa da te?’ e lei mi fa ‘ma quando mai!’. E io le faccio ‘Eh no…Sto morendo’. Ma poi sai che sto arrivando, come fai? Anche questo disagio? Mi sono addormentata nella mer*a”. Un confronto sicuramente divertente, ma comprensibile visto che non è sicuramente bello dormire in questo modo.

Cecilia Capriotti a Dayane Mello: “La gente ti sostiene”

Ma non finisce qui, Cecilia Capriotti nella casa del Grande Fratello Vip 2020 si è confrontata anche con Dayane Mello molto provata dallo scontro – confronto con Stefania Orlando. La Capriotti è certa di una cosa: “di questo se ne parlerà in puntata, tu crei dinamiche”, ma la Mello replica “non lo faccio apposta, faccio quello che mi sento”. La Capriotti è tra le persone che credono alla buona fede della modella brasiliana: “la gente ti sostiene, capisce che non lo fai con cattiveria. Tu vinci tutti le Nomination, e loro ti apprezzano”. La Mello è felice delle parole della attrice, ma precisa: “io mi esprimo solo se so che c’è qualcosa che non va”. Allora la Capriotti replica: “lo so che sei una persona che frequenterò anche fuori, alla tua età facevo i casini che fai tu, per questo ti capisco. Ora sono diversa, sono anche cresciuta. Mi sono ritrovata molto in te, abbiamo molti punti in comune. Per te ho stima”.