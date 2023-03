Cecilia Capriotti asfalta Antonella Fiordelisi/ “Poco sportiva e rosicona”

Cecilia Capriotti attacca Antonella Fiordelisi: “fa troppo la vittima”

Cecilia Capriotti, ospite al GF Vip Party, ha commentato la reazione di Antonella Fiordelisi alla notizia di Micol Incorvaia come seconda finalista. La schermidora, infatti, ha fatto delle espressioni volutamente negative e non si è congratulata con la sua inquilina.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha commentato: “Antonella l’ho trovata poco elegante, poco sportiva. Noi che abbiamo già partecipato al Grande Fratello dobbiamo ricordare che è un gioco dove si è in gruppo e rosicare perchè va in finale una piuttosto che un’altra, dimostri di non essere sportiva e rosicona. Antonella ha mostrato più volte di essere egoista, di pensare a se stessa e fa troppo la vittima“. Insomma, il volto televisivo ha attaccato la schermidora definendo “poco elegante” il suo atteggiamento nei confronti della Incorvaia.

Ceciclia Capriotti bocca Oriana Marzoli: “volgare e poco elegante”

Cecilia Capriotti, in qualità di ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata chiamata a dire la sua su alcune concorrenti del reality show. Ospite al GF Vip Party, il volto televisivo ha svelato cosa pensa anche della prima finalista Oriana Marzoli: “Poco chic. Non mi aspettavo fosse la prima finalista perchè secondo me lo meritava qualcun altro”.

E ancora: “Però, io vedo che a volte vince la persona che a modi meno gentili, che entra a gamba tesa. Alla fine vince questo atteggiamento se è finalista, alla fine è piaciuta così”. L’attrice rincara la dose: “Nell’outfit, nelle movenze, come si esprime e propone non la reputo una ragazza elegante, non fine, non raffinata, e un po’ volgare. Non come offesa, però, per quanto riguarda i miei canoni. Non è l’abito scollato, ma da come lo porta”.

