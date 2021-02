Cecilia Capriotti, caso dell’abito “Dior” al GF VIP/ Stilista “tag sbagliato, ma..”

Cecilia Capriotti e la polemica del tag sbagliato dell’abito al Grande Fratello Vip: il vero stilista la riprende sui social. Durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5 la ex concorrente indossa un abito da sera attribuendolo al brand di moda Dior. In realtà l’abito è di un altro stilista che, tramite la pagina Instagram ferdinandconcept fa una doverosa precisazione: “non amo fare queste cose. Ma credo che essere trattato anche da stupido mi sembra eccessivo. Ecco i post messi ieri sera prima dell’inizio della puntata del @grandefratellotv dalla signora Capriotti dove indica ,nella didascalia e anche nelle sue storie personali ,che l’abito è di @dior . Potete ben notare dal mio post, che l’abito in questione è stato realizzato da me e indossato da lei ad Aprile 2019. Abito personalmente disegnato , creato e cucito e consegnato a Milano alla su citata signora. Stamattina quando tutti hanno segnalato la cosa, la signora mi ha anche dato del ridicolo privatamente, bloccandomi e cancellando tutti i commenti di segnalazioni fatti da moltissimi follower . Magicamente ora la didascalia è diventata GIOIELLI . Buono si, ma stupido no. Perché sono tutti pronti ad essere scorretti con una persona che in questo lavoro ci mette anima , sudore e sacrificio. Mi chiedo perché ?”.

Cecilia Capriotti e il tag sbagliato all’abito

Lo stilista originario dell’abito di Cecilia Capriotti ha pubblicato anche due foto a conferma della sua versione. Nella foto pubblicata dall’attrice, infatti, alla voce dress si legge chiaramente il brand Dior e non quello originario. Lo stilista è tornato sui social scrivendo: “numerosissimi mi avete segnalato una cosa molto grave: ieri sera, al Grande Fratello Vip, la signora Cecilia Capriotti ha indossato un abito che ho relizzato per lei precedentemente e ha postato delle storie in cui diceva che l’abito era di Dior. Mi chiedo, come si fa ad indossare un abito dicendo che è di un’azienda quando invece è di un’altra? Cecilia, un piccolo bagno di umiltà non sarebbe male”. Non solo, lo stilista racconta anche come la Capriotti, una volta resosi conto dell’errore, ha cercato di rimediare ma facendo un grande scivolone. “Ed ecco qui il passo falso della signora Cecilia Capriotti; lei mi ha bloccato ed ha rimosso i commenti. Mi ha contattato stamattina dandomi del ridicolo e dicendomi che il tag di Dior fosse assegnato ai suoi gioielli, ma voi avete visto gioielli? Poi, come per magia, lei ha cambiato il post taggando il marchio Dior dal vestito ai gioielli” – ha scritto lo stilista. Cosa risponderà la Capriotti?



