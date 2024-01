Cecilia Capriotti confessa: “Donne mature hanno più rimpianti”/ E su Ciao Darwin: “Bella lotta Milf vs Teen”

Cecilia Capriotti confessa: “Le donne mature a volte hanno più rimpianti”

Dopo la pausa natalizia, questa sera torna in onda Ciao Darwin con un’imperdibile sfida, da una parte le Milf capitanate da Elenoire Casalegno e dall’altro le Teen che invece hanno come guida Lavinia Abate. Nella compagine delle Milf, tuttavia, spicca anche la showgirl Cecilia Capriotti che ha rilasciato una breve intervista a Casa SDL in cui ha rivelato quale secondo lei è la differenza principale tra le due categorie di donne, oltre ovviamente quella anagrafica.

Cecilia Capriotti, infatti, durante l’intervista ha rivelato: “Milf magari si sentono un po’ troppo grandi e rimpiangono gli anni passati, le teenager che non si sentono all’altezza per mancanza di esperienza verso le donne più grandi.” Aggiungendo che un po’ tutte le donne si ritroveranno in una o nell’altra fascia.

Ciao Darwin 2024, Cecilia Capriotti sulla sfida Milf contro Teen: “Bella lotta”

Oggi, venerdì 12 gennaio, in prima serata su Canale 5 torna in onda Ciao Darwin 2024 con Cecilia Capriotti nella squadra delle Milf capitanate da Elenoire Casalegno. Il divertente show con al timone Paolo Bonolis vede la sfida Milf vs Teen dopo la pausa di alcune settimane dovuta alla feste natalizie. Paolo Bonolis insieme al suo amico fraterno Luca Laurenti e tutto il cast dello show di Canale 5 regalerà come sempre ore di divertimento ai telespettatori dell’ammiraglia Mediaset.

Nella squadra delle Milf ci sarà Cecilia Capriotti che ha fornito delle anticipazioni sulla puntata del 12 gennaio di Ciao Darwin 2024 in un’intervista concessa a Casa SDL. La showgirl, infatti, senza sbilanciarsi troppo ha rivelato: “Penso che siano delle dinamiche molto importanti che comunque ci coinvolge ci coinvolge un po’ tutti perché ci sarà una bella lotta”. L’appuntamento con la nuova puntata di Ciao Darwin è per questa sera, 12 gennaio, su Canale 5.

