Cecilia Capriotti, crollo al GF Vip: “Voglio andare via”/ “Non ho più stimoli!”

Crollo al Grande Fratello Vip per Cecilia Capriotti. Quella di ieri è stata una puntata del GF abbastanza difficile per lei che, dopo la diretta, ha avuto un acceso scontro con Maria Teresa Ruta. In un faccia a faccia, la Capriotti le ha infatti detto: “Io sono molto schietta e te lo dico, non sei sincera. Io non ho detto niente di quello che mi imputavi. – e ancora l’ha accusata – Sei bugiarda, io non ti credo, non avevi un nome e hai fatto il mio. Io con te ho sempre avuto un occhio di riguardo e secondo me non meritavo il tuo voto, non è la nomination, ti reputo una persona diversa da quella che pensavo!” Tra le due non scorre buon sangue, ma sono state poi le accuse di voler mettere zizzania nella Casa a dare un duro colpo alla Capriotti che, questa mattina, si è lasciata andare ad un duro sfogo con Dayane Mello.

Cecilia Capriotti pronta ad abbandonare il Grande Fratello Vip?

All’amica, tra le lacrime, Cecilia Capriotti ha ammesso di stare male e di pensare al possibile abbandona al Grande Fratello Vip. “Non ci sto più… Non ho più stimoli… – ha ammesso la showgirl, per poi spiegare le motivazioni del suo malessere – Devo stare qua per farmi dire che metto zizzania e passare per una demente? Mi spiace ma non ci sto!” E ancora: “Se penso che devo affrontare un’altra giornata qua dentro mi viene da vomitare…” Il malessere della Capriotti nasce anche dal fatto che finora, nel corso delle varie dirette, non ha ricevuto alcuna sorpresa dai suoi cari: “Mai una cosa bella…Non mi va più…”, ha infatti aggiunto.

