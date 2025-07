Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia sono diventati marito e moglie sabato 5 luglio: i dettagli del matrimonio da sogno della coppia

Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia sono ufficialmente marito e moglie. Il celebre volto televisivo, concorrente di reality con il Grande Fratello, ha sposato il suo storico compagno dopo 11 anni insieme e i due hanno deciso di farlo proprio lì dove si sono conosciuti: nella bellissima cornice di Panarea. Una serie di foto e video pubblicati su Instagram, attraverso le storie di entrambi, mostrano una cerimonia fatta di amici e parenti, tra luoghi azzurri e mozzafiato.

Un matrimonio da sogno per Cecilia Capriotti che ha optato per un abito bianco elegantissimo, con maniche lunghe, collo alto e in pizzo. Stando a quanto fa sapere Fanpage, per l’abito da sposa la showgirl ha scelto di affidarsi alla stilista Elisabetta Polignano, che ha disegnato per lei un abito completamente in pizzo con un lungo strascico e un bellissimo velo.

Cecilia Capriotti ha sposato il compagno Gianluca Mobilia, papà di sua figlia Maria

Dopo la cerimonia, celebrata nella chiesa di San Pietro, Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sono spostati in una location affacciata sul mare dove hanno avuto poi il via i festeggiamenti per il matrimonio. Per l’occasione, Cecilia ha sfoggiato un secondo abito, con la stessa firma del primo, ma stavolta senza maniche e con uno scollo a V. Non è mancato il consueto taglio della torta tra i fuochi d’artificio, culmine di una giornata, quella di sabato 5 luglio, piena d’amore e di momenti toccanti e divertenti. Tanti sono, d’altronde, gli scatti che immortalano questi momenti che saranno indimenticabili per la coppia che, ricordiamo, ha anche una figlia, Maria, che desiderava da tempo che la mamma e il papà diventassero marito e moglie.

