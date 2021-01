Cecilia Capriotti/ “Energie sprecate a mediare tra Zorzi e Stefania: basta!” (GF Vip)

Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip gli animi si sono accesi in seguito ad una lite che ha riguardato in prima persona Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ad essere indirettamente coinvolta è stata anche Cecilia Capriotti la quale, a mente fredda, ha successivamente ritenuto controproducente l’essersi messa in mezzo alle questioni dei due Vipponi. La Capriotti ha riferito ai suoi inquilini di aver visto Tommaso e Stefania dormire nella stessa stanza ma in due letti differenti dopo l’accesa discussione di sabato sera. “Io so la versione di Stefania e ho detto che è legittima, la versione di Tommaso è legittima. Quindi non ha torto nessuno dei due, hanno solo due visioni diverse di amicizia”, ha commentato Cecilia parlando con Andrea Zelletta e Andrea Zenga.

Cecilia ha quindi espresso ai suoi compagni di avventura la sua difficoltà nel ritrovarsi tra due fuochi dal momento che è riuscita a instaurare con Dayane una bella amicizia: “è stata carinissima e generosa”. Al tempo stesso c’è di mezzo anche la sua amicizia con Zorzi, che Cecilia ha ammesso di conoscere da prima del GF Vip. C’è quindi Stefania che ha conosciuto in questa esperienza “e adoro”.

CECILIA CAPRIOTTI IN MEZZO TRA TOMMASO ZORZI E STEFANIA ORLANDO

Dopo aver definito i sentimenti che prova per le tre persone coinvolte nell’ultima discussione della Casa, Cecilia Capriotti è giunta ad una conclusione: “Non è che io sto in mezzo, sono amica di tutte e tre”. A lei quindi farebbe solo comodo un loro reciproco chiarimento, “almeno stiamo tutti insieme”, ha commentato. Nella discussione si è intromessa anche Maria Teresa Ruta che ha spiegato di aver sempre mediato finora tra Tommaso e Stefania. Cecilia, di contro, ha commentato: “Ma alla fine ci vai di mezzo, evito!”. Per tale ragione la Capriotti avrebbe chiesto ai protagonisti della discussione, in maniera esplicita, di non essere coinvolta. “Basta, ho sprecato troppe energie a mediare, ma per cosa?”, si è sfogata la Vippona parlando con alcuni inquilini in veranda, rammentando un precedente durante il quale, nel tentativo di mediare tra Stefania e Tommaso aveva ricevuto una reazione violenta da parte della Orlando.



