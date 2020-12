Cecilia Capriotti: “Fare l’amore con mio marito è come una giostra”/ “Mi ritrovo…”

Cecilia Capriotti rende bollente l’atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Il suo ingresso sta lentamente conquistando tutti gli inquilini che non riescono a non sorridere di fronte ai suoi racconti. Molto attenta alla propria bellezza, anche nella casa più spiata d’Italia, la Capriotti ha portato diversi completi intimi sexy che hanno attirato l’attenzione anche delle altre donne della casa. Stefania Orlando, in particolare, seduta accanto a Tommaso Zorzi, di fronte al completo indossato in quel momento da Cecilia, le ha chiesto: “Amore ma questi completini sexy?” notando l’outfit della Capriotti. La risposta di Cecilia non si è fatta attendere. “Amore ma io a casa sempre così. Li ho di tutti i colori“, ha detto sedendosi insieme a Stefania e Tommaso. Il racconto della Capriotti, poi, è andato avanti.

CECILIA CAPRIOTTI E L’INTIMITA’ CON IL MARITO GIANLUCA

Cecilia Capriotti si è così lasciata andare al racconto della sua intimità. Con il sorriso, totalmente a proprio agio, ha raccontato alcuni dettagli del suo rapporto con il marito Gianluca. “Ti vesti così, poi ti metti tutto il profumo, ti infili nel letto e fai l’amore. Mio marito è siciliano, è un uomo passionale, mi ritrovo in giù, in su, mi sembra di essere su una giostra. Questa è la sensazione“, ha confessato a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, rimasti sbalorditi dai racconti di Cecilia. “Che imbarazzo, non è che mi cacciano adesso?”, ha chiesto con una piccola vena di preoccupazione. “Non hai detto niente di male“, l’ha rassicurata la Orlando.

