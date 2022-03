Cecilia Capriotti: “GF Vip mio habitat ideale”/ “L’Isola dei Famosi? Troppi disagi…”

Cecilia Capriotti è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 16 marzo 2022. La prima domanda che le è stata rivolta, immancabilmente, riguarda la sua carriera professionale, dal momento che da un po’ di tempo a questa parte la sua presenza sul piccolo schermo si è sostanzialmente azzerata. Capriotti ha quindi spiegato che “dopo L’Isola dei Famosi e il GF Vip sto lavorando molto sui social e con la tv mi sono presa una pausa”.

A proposito de “L’Isola”, ormai prossima a partire, Cecilia Capriotti ha asserito che “il cast di questa edizione mi sembra molto buono, anche perché quando interagiscono i fidanzati tra loro oppure i genitori con i figli, la curiosità cresce. Per me è una bella strategia da proporre all’interno di un reality show”.

CECILIA CAPRIOTTI: “NON SONO SNOB, MA BASTA ISOLA DEI FAMOSI!”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Cecilia Capriotti ha dovuto quindi rispondere a un quesito formulatole dallo studio, che l’ha posta di fronte a una scelta: meglio il Grande Fratello Vip o L’Isola dei Famosi come esperienza da fare ed eventualmente anche rifare? “Sono una persona molto semplice e per niente snob, ma ho difficoltà di adattamento – ha rivelato la donna –. In Honduras con tutti quei disagi ho fatto fatica. Al Grande Fratello Vip, invece, si rideva e si scherzava dal mattino alla sera e ho trovato proprio il mio habitat perfetto. La difficoltà non è tanto l’adattamento al posto, bensì la condivisione dell’esperienza con determinate persone”.

Infine, una confessione, che giunge a poche ore dalla prima puntata de “La Pupa e il Secchione”, trasmessa ieri su Italia Uno: “Federico Lauri Fashion Style è il mago dei miei capelli, sono con lui da 10 anni. La prima volta fu lui a chiedermi di farmi i capelli, io accettai e da allora non l’ho più lasciato”.



