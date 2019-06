Cecilia Capriotti/ Ha avuto il suo “Mark Caltagirone”: “Truffata e quasi violentata”

Cecilia Capriotti come Pamela Prati? Sembra che ormai la questione delle truffe social siano ormai all’ordine del giorno e mentre l’intricata matassa della showgirl sarda continua a dipanarsi, anche Federica Sciarelli ha pensato bene di occuparsi dell’argomento a Chi l’ha visto? Le cose non sembrano migliorare e i nomi dei vip “vittime” di quello o l’altro personaggio sembrano ormai moltiplicarsi a vista d’occhio. Alla lista oggi possiamo aggiungere anche Cecilia Capriotti che, a quanto pare, ha avuto il suo Mark Caltagirone, o quasi. Sicuramente la showgirl non era fidanzata e non stava per sposare un uomo che non esiste, ma anche lei si è lasciata truffare, a suo dire, via social, da un uomo che prima le ha offerto un lavoro e poi ha cercato di instaurare un rapporto “intimo” con lei fino a chiederle aiuto e dei soldi che la Capriotti gli ha dato per un totale di 10mila euro. A raccontare la verità è l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ai microfoni di Non ditelo a Ciacci, la trasmissione web di Giovanni Ciacci.

DALLA TRUFFA ALLA VIOLENZA

Cecilia Capriotti ha rivelato: “Mi ha contattata una certa segretaria per conto di questa persona molto importante che era a capo di alcuni alberghi in tutto il mondo. Un nome assolutamente inventato, ma mi mandava delle foto con una bambina piccolina, molto tenere. Lui fin dall’inizio mi ha parlato in modo molto confidenziale proponendomi di lavorare come assistente di pubbliche relazioni nei suoi alberghi. L’avevo già bloccato, dicendogli che faccio un altro tipo di lavoro“. A quanto pare l’uomo è tornato alla carica chiamando insistentemente la Capriotti che ha avuto problemi anche con il suo compagno Gianluca Mobilia che era arrivato addirittura a pensare che lei avesse un amante. Fatto sta che il sedicente imprenditore le raccontò della sua vita ma poi tutto è cambiato quando lui un giorno le disse: “Se mi mandi dei soldi posso giocarli con delle giocate sicure in modo tale che io possa vincere e crescere mia figlia‘. Mi disse che sarebbe stato tutto legale e che me li avrebbe restituiti. Ci sono cascata e gli ho dato 10 mila euro. […] Sono entrata in un meccanismo tale che non ragioni più. Sei plagiata“. Cecilia Capriotti ha poi raccontato di aver denunciato l’uomo che non solo si è spacciato per un altro ma che aveva già truffato altre persone: “Ha truffato anche una showgirl italiana. Non posso dire chi è lei”, e come se questo non bastasse, la showgirl chiude: “Non solo l’ha truffata, ma ha cercato di violentarla. Non è una mia amica, è una conoscente. L’ho chiamata ed era ancora scioccata e traumatizzata. L’ho anche invitata a parlare oggi, ma non se l’è sentita“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA