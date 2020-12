Cecilia Capriotti “Mark Caltagirone? Pamela Prati caso clinico grave”/ La querela..

Cecilia Capriotti al Grande Fratello Vip 2020 è finita nei guai per via di Pamela Prati e di quello che è successo nel famoso caso Mark Caltagirone. In particolare, la nuova gieffina si è ritrovata nella stanza, di notte, in pigiama, e ha parlato proprio di lei, incontrata in una serata in cui, secondo Tommaso Zorzi, nessuno si avvicinava a salutarla. A quel punto Cecilia Capriotti l’ha incontrata, ha parlato con lei ed è proprio Pamela Prati che le avrebbe confidato di pensare ancora a Mark Caltagirone convinta che nel suo cuore lui esista ancora, risultato? E’ in arrivo una bella querela per la Capriotti richiesta proprio dalla showgirl sarda. Senza troppi giri di parole la showgirl ha definito Pamela Prati “un caso clinico” ed è proprio su questa frase che la showgirl si sarebbe adirata annunciando provvedimenti legali scrivendo: “Rimango allibita che una Cecilia Capriotti pensi di poter parlare in termini così bassi e diffamatori della mia persona. E mi stupisce ancora di più che non pensi che tali frasi saranno oggetto di un mio intervento legale”.

Cecilia Capriotti choc al Grande Fratello Vip 2020: “Mark Caltagirone? Pamela Prati caso clinico grave”

Pamela Prati poi continua insinuando il fatto di essere pronta a presentarsi al Grande Fratello Vip 2020 per esercitare il suo diritto di replica: “E sono pronta a dirle in faccia ciò che penso, esercitando il mio diritto di replica. Caro Gf Vip, mi auguro che anche stavolta tutelerai una persona che ha sofferto e insegnerai ai concorrenti, e al pubblico che li guarda, che il rispetto per le persone, per le religioni, per il genere femminile, per il colore della pelle va messo sempre al primo posto”. Altra storia invece con Tommaso Zorzi che non è stato querelato e che la Prati ha messo in cima tra i suoi concorrenti preferiti ma poi ammette: “Ci sono rimasta doppiamente male quando ha detto che gli faccio pena, termine che nessuno deve usare contro nessuno”. Come finirà questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA