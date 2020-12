Cecilia Capriotti/ New entry ‘punge’ la Gregoraci “Per fortuna non sono lei” (GF Vip)

L’ingresso di Cecilia Capriotti nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip ha rappresentato per i Vipponi della “vecchia guardia” una bella ventata di aria fresca. La showgirl ed attrice ha già dimostrato di essere un vero e proprio ciclone e fino ad ora ha regalato varie chicche, tra piccole provocazioni e alcune ghiotte rivelazioni di gossip. La sua entrata dello scorso venerdì è stata indubbiamente fuori dal comune, vittima sin da subito di uno scherzo da parte di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando su indicazione del padrone di casa Alfonso Signorini. A proposito dello scherzo, la Capriotti ne ha parlato nelle ore successive con le sue nuove compagne di avventura, Samantha De Grenet e Giulia Salemi, anche alla presenza di Pierpaolo Pretelli, svelando come dello scherzo facesse parte anche il commento dei due gieffini rispetto al fatto che lei non potesse reggere il paragone con Elisabetta Gregoraci.

Un desiderio che Cecilia Capriotti ha subito voluto mettere in chiaro commentando in presenza dei suoi nuovi amici: “Stefania mi ha detto: ‘Con quei bracciali non sei mica la Gregoraci’. Io volevo dire: ‘Ma per fortuna non sono la Gregoraci‘. Non è che mi ha detto: ‘Non sei Sophia Loren’, con tutto il rispetto”.

CECILIA CAPRIOTTI E LA PROVOCAZIONE A ELISABETTA GREGORACI

Le parole di Cecilia Capriotti hanno fatto sorridere gli altri Vipponi, compreso Pierpaolo Pretelli che ha manifestato un pizzico di imbarazzo. Il riferimento al confronto con la ex moglie di Elisabetta Gregoraci era stato frutto di uno scherzo in occasione del suo ingresso “choc” nella spiatissima Casa, quando proprio Stefania Orlando le aveva detto in tono ironico: “Ma chi è? Ha un vestito dei cinesi. Poi con quei bracciali finti”. Il conduttore aveva a quel punto aggiunto: “Non è Elisabetta Gregoraci!”, facendo riferimento alla tendenza della conduttrice a esporre i suoi bracciali. Stefania aveva quindi insistito: “Non è la Gregoraci, lo so, si capisce”. Dopo le affermazioni della Capriotti i fan dei Gregorelli si sono prontamente schierati dalla parte di Elisabetta che potrebbe ora essere coinvolta in un nuovo confronto, questa volta non con Pierpaolo Pretelli ma proprio con la nuova arrivata: che ci siano delle vecchie ruggini tra le due?

“Non sei mica la Gregoraci, ma per fortuna!”

Cecilia Capriotti pic.twitter.com/T2UUWHuygp — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 19, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA