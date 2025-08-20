Cecilia De Astis, mamma del 13enne alla guida dell'auto rubata arrestata perché deve scontare cumulo pena per vari furti e denunciata per ricettazione

La mamma di due bambini coinvolti nell’investimento di Cecilia De Astis a Milano è stata arrestata per precedenti condanne e denunciata perché trovata con dei beni rubati. La donna non ha nulla a che fare con quanto accaduto l’11 agosto, quando la 71enne è stata travolta e uccisa da un’auto rubata, con un ragazzo di 13 anni alla guida, ma per altre vicende che la vedono protagonista.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 20 Agosto (234/2025)

Stando a quanto riportato da Repubblica, è emerso che i vigili si sono recati dalla 33enne, di origine bosniaca, in esecuzione della condanna per furti in appartamento commessi tra il 2017 e il 2019; infatti, doveva scontare una pena complessiva di 3 anni e 10 mesi di carcere.

Quando è stata fermata, è stata trovata con oro e contanti, probabilmente frutto di altri furti, ed è stata quindi denunciata anche per ricettazione. Nel frattempo, i suoi figli, che erano stati trovati nel campo nomadi di via Selvanesco a Milano, dove vivevano con la famiglia, sono stati affidati ai parenti, non essendo imputabili per la vicenda dell’investimento, avendo meno di 14 anni.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 20 agosto 2025/ Scopri le cinquine delle ore 20:30

INVESTIMENTO CECILIA DE ASTIS, LE RICERCHE DEI BAMBINI COINVOLTI

Ma i bambini coinvolti nella vicenda dell’investimento di Cecilia De Astis a Milano sono al centro di un giallo. Nell’auto rubata c’erano i due figli della donna sopracitata, che ora si trova nel carcere di San Vittore, una cugina di 11 anni e un quarto bambino, suo coetaneo. I figli della 33enne, di cui il più grande (13 anni) era alla guida dell’auto rubata, erano stati fermati all’indomani dell’incidente, dopo essere stati trovati nel campo nomadi di via Selvanesco in cui vivevano con i parenti, a cui poi sono stati riaffidati, non essendo imputabili.

Papa Leone, il padre Louis Marius Prevost eroe dello sbarco in Normandia/ Fu ufficiale U.S Navy dal 43 al 56

Ma successivamente si erano allontanati da Milano. Infatti, i due fratellini sono stati trovati in un campo nomadi in provincia di Torino e, in seguito a un provvedimento del giudice, sono stati sistemati in comunità; invece, la cugina è stata fermata con la nonna mentre si dirigevano a Ventimiglia. Dunque, attualmente non si trova l’ultimo dei bambini, che sarebbe però ancora a Milano.