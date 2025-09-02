Cecilia De Astis fu investita e uccisa a Milano da un'auto guidata da tre bambini: a Dentro La Notizia parla il figlio della donna

A Dentro la Notizia è intervenuto Filippo De Terlizzi, figlio di Cecilia De Astis, la donna investita e uccisa da un’auto guidata da ragazzini poco più che bambini.

«Mi ha lasciato incredulo scoprirlo – ha detto –. Non è concepibile un fatto del genere, che dei bambini prendano possesso di un’auto e la conducano fino a provocare un danno così grave per tutti noi. Mia madre era una cittadina che tornava da una commissione: ho ritrovato il suo ultimo scontrino, stava tornando a casa. Faceva la sua passeggiata quotidiana per tenersi in forma, si curava, faceva gli esami per garantire che la sua salute fosse sempre controllata».

Il figlio della vittima si è recato davanti al tribunale di Milano: «Il mio intento era capire come affrontare la cosa, essere presente per mia madre e per tutti noi. Volevo sapere cosa sarebbe accaduto. Sapevo che non avrei potuto essere presente in aula per ascoltare le domande poste ai giovani».

CECILIA DE ASTIS, IL FIGLIO: “SONO ANDATO IN TRIBUNALE PERCHE’…”

Filippo, il figlio di Cecilia De Astis, era presente fuori dal tribunale, mentre si teneva l’udienza per il riconoscimento della patria potestà da parte del Comune ai bambini, sottraendola ai genitori naturali. «Per quanto ne so, è stata tolta la patria potestà: il padre era già in carcere, la madre era stata condannata per reati commessi nel 2019 e sta scontando anch’essa una pena. Quindi cosa fare di questi ragazzi? I loro genitori non sono in grado di garantire un’educazione adeguata e so che sono stati affidati al Comune di Milano».

Ha aggiunto: «In quel frangente non mi interessava vedere i bambini, ma capire cosa hanno dentro, cosa provano, se hanno già sviluppato una coscienza. Hanno fatto un incidente e poi si sono allontanati senza alcun rammarico, senza alcun senso di colpa».



CECILIA DE ASTIS, IL FIGLIO: “I GENITORI NON LI HANNO EDUCATI NEL MIGLIORE DEI MODI”

Nella parte conclusiva dell’intervista, il figlio di Cecilia De Astis ha dichiarato: «I genitori? Credo che l’educazione data ai figli rifletta la loro cultura e il modo di guadagnarsi da vivere. Ma rubare e la criminalità hanno portato a questo. È tutto sbagliato. Noi cittadini dobbiamo cercare di essere uniti e rispondere con fermezza a queste situazioni, senza permettere che si ripetano».

Il conduttore Gianluigi Nuzzi ha ricordato come sia nata l’indagine dopo il tragico incidente: i tre bambini, dopo l’investimento, fuggono salendo su un autobus, mentre il corpo della donna rimane senza vita sull’asfalto. Le immagini riprese e diffuse subito dalla polizia di Milano hanno permesso, grazie alle magliette Pokémon indossate dai piccoli, di risalire agli autori del gesto. L’indagine ha portato poi all’identificazione dei minori in un campo rom.Uno di loro, insieme alla madre, risulta ancora in fuga: gli inquirenti sperano di rintracciarlo al più presto per assicurargli un futuro diverso.