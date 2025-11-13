Irreperibili i genitori dell'11enne che si trovava a bordo dell'auto che uccise Cecilia De Astis: nel campo rom la piccola era abbandonata a se stessa

Proseguono i colpi di scena sul – tristemente – noto caso dell’omicidio stradale della 71enne Cecilia De Astis avvenuto lo scorso 11 di agosto nei pressi di via Saponaro e imputato a quattro minorenni tutti al di sotto del 14 anni di età, residenti nel campo rom che si trova a poca distanza dal luogo dell’incidente: sono, infatti, in corso in queste ore le ricerche dei genitori della più piccola dei quattro responsabili, irreperibili fin dai momenti successivi all’omicidio di Cecilia De Astis, ma – con ogni probabilità – anche dai mesi e dagli anni precedenti.

Mettendo in fila ciò che sappiamo del caso di Cecilia De Astis, vale la pena ricordare che – appunto – fu uccisa nell’agosto dello scorso anno da una Citroen di proprietà di un turista francese che si trovava nel milanese in quel periodo: dopo poco più di una 30ina di ore, la indagini permisero di risalire all’identità di quattro ragazzini visti scappare a tutta velocità dal luogo dell’investimento e individuati tutti e quattro nel campo rom di via Saponaro.

Interrogati dagli inquirenti, i quattro non ci misero molto a confessare le loro responsabilità per l’omicidio di Cecila De Astis: il più grande – di appena 13 anni, nonché alla guida del veicolo -, infatti, raccontò che il gruppetto aveva inizialmente svaligiato l’auto del turista francese, decidendo poi in un secondo momento di rubare anche il veicolo e di mettersi alla guida; tutto, almeno, fino al tragico investimento che cagionò la morte sul colpo di Cecilia De Astis.

Irreperibili i genitori della 11enne che investì Cecilia De Astis: la piccola sarà, probabilmente, affidata ai servizi sociali

Al di là del caso Cecilia De Astis in sé – e oltre alla recente notizia dell’arresto della madre del più grande dei quattro ragazzini -, l’ultima novità sembra parlare della completa irreperibilità dei genitori della bimba 11enne che si trovava a bordo dell’auto in quei tragici momenti: cercati all’interno del campo rom milanese, non sono stati individuati dagli inquirenti che hanno avuto solo modo di parlare con la nonna della piccola.

Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, infatti, l’11enne coinvolta nell’omicidio di Cecilia De Astis viveva da tempo in uno stato di quasi completo abbandono all’interno del campo rom, di fatto (per così dire) “allevata” dal gruppetto di amici, senza figure di riferimento al di fuori di una nonna ritenuta – sempre dagli inquirenti – del tutto inaffidabile: i genitori della piccola sono stati invitati a presentarsi il prossimo 12 dicembre in aula, data dopo la quale scatterà l’affidamento diretto ai servizi sociali.