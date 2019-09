Cecilia e Belen Rodriguez: bacio saffico per il compleanno/ Il web diviso: i commenti

Cecilia e Belen Rodriguez si scambiano un bacio saffico per il compleanno. Il web è diviso per la foto postata dalla showgirl argentina che ha partecipato al Grande Fratello, pronta a festeggiare la popolarissima sorella. Il 20 settembre infatti Belen ha compiuto 35 anni, pronta alla piena maturità artistica dopo anni che l’hanno portata a diventare una delle donne più amate del nostro paese. Dall’altra parte c’è il grande amore della sorella che grazie a lei ha raggiunto una bella notorietà, dimostrandosi personaggio molto apprezzato dal popolo italiano. La sua storia con Ignazio Moser fin da subito ha fatto capire che ci sarebbero state buone possibilità di rivederla ancora molto spesso, quello che non ci aspettavamo però era di vederla baciare la sorella.

Cecilia e Belen Rodriguez: bacio saffico per il compleanno, il web risponde

Il web non si ferma e risponde immediatamente al bacio saffico scambiato da Cecilia e Belen Rodriguez su Instagram. Sono tanti i volti noti che apprezzano quanto scritto dalla ragazza per sua sorella, come quello di Ana Laura Ribas che specifica: “Amor hermanas”. Interessante però è anche andare a leggere quanto scritto dalle persone comuni: “Il rapporto che avete voi due è sempre stato molto bello, siete due serate molto legate e unite. Seppure con carattere diverso vi somigliate. Certo la piccolina della famiglia sarai sempre tu Chechu, anche per tua sorella che essendo più grande ti ha fatto anche da mamma”. Non mancano però anche i commenti fuori luogo tra chi sottolinea che si tratta di un gesto che non si dovrebbe fare, incontro a una superficialità francamente evitabile

