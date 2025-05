Grandi novità sul caso che ha coinvolto le sorelle Rodriguez. Prima di tutto, si mette a tacere in maniera definitiva la voce della crisi tra Cecilia e Ignazio: i due aspettano una bimba e sono più innamorati che mai! Il loro silenzio iniziale? Tutto era stato causato da un grave lutto che aveva colpito Moser nelle scorse settimane, dato che il ragazzo e futuro papà ha perso un amico molto giovane. Proprio per questo motivo aveva deciso di allontanarsi dai social e non parlare per un po’, in rispetto del suo dolore.

Dopo la notizia della gravidanza, i due hanno ricominciato a mostrarsi insieme nelle storie di Instagram, in particolare un video in cui Cecilia e Ignazio si trovano in macchina insieme sorridenti e felici, postato giovedì 29 maggio. Tutto è bene quel che finisce bene? A quanto pare no, dato che resta in sospeso il conto con Belen Rodriguez: le due sorelle non si parlano più da tempo (secondo quanto si evince dai social) e l’ex moglie di De Martino non aveva nemmeno commentato l’annuncio della gravidanza come invece avevano fatto molti vip. Ma nelle ultime ore è spuntato un gesto ancora più ‘grave’ da parte della showgirl. Andiamo a scoprire cos’è successo!

Cecilia e Ignazio, Belen toglie un ‘like’ molto importante

Ancora una volta Belen Rodriguez ha lasciato i fan di stucco, ma in questo caso non si tratta di silenzi sospetti o non detti. Anzi, il gesto della showgirl nei confronti di Cecilia e Ignazio è stato piuttosto diretto e forte: Belen ha tolto il like sotto al post della sorella dove aveva annunciato di aspettare una figlia. Insomma, una vera e propria dichiarazione di guerra che non è passata inosservata ai fan della coppia, sempre più sicuri che tra le due sia successo qualcosa di molto grave. Un gesto deciso, forse volto a far parlare di sè esattamente come quel giorno in cui aveva messo il like. Eppure, continua ad essere un mistero il motivo della lite tra le due donne, lite che a quanto pare coinvolge tutta la famiglia Rodriguez.