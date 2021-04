Cecilia e Jeremias, fratelli Rodriguez/ Sorprenderanno Belen Rodriguez a ‘Canzone segreta’?

Potrebbero esserci loro, i fratelli Rodriguez Cecilia e Jeremias, tra gli organizzatori della sorpresa a Belen Rodriguez prevista durante la quarta puntata di Canzone segreta in onda oggi in prima serata su Rai1. Per ora, le certezze sono poche: dei tre si sa che sono molto uniti, dunque non stupirebbe se Cecilia e Jeremias avessero accettato di essere coinvolti in questa occasione così unica per emozionare, prendendola in contropiede, la sorella maggiore. Al momento, Belen non sa proprio cosa aspettarsi: quella dell’essere all’oscuro di tutto è una vera e propria prassi per chi partecipa al nuovo varietà del venerdì sera condotto da Serena Rossi, che prevede ‘da regolamento’ che l’ospite di turno non venga minimamente informato circa le dinamiche della trasmissione. E se non lo sa Belen, meno ancora il pubblico a casa: quale sarà la sua ‘canzone segreta’? Magari un brano argentino, che le ricorda la sua infanzia trascorsa a casa, in Sudamerica, e che solo i suoi cari conoscono… per scoprirlo, comunque, non resta che seguire il programma.

Cecilia Rodriguez, fidanzata Ignazio Moser/ Dalla sculacciata hot alla ricerca della primo figlio...

Cecilia Rodriguez e Jeremias sono i fratelli di Belen Rodriguez

Ma i fratelli Rodriguez non sono solo molto legati tra loro: un accenno lo merita anche l’affetto che provano per la loro mamma, Veronica Cozzani, a cui Cecilia ha voluto rendere omaggio lo scorso 5 marzo, giorno del suo compleanno: “Ti amo con tutta me stessa, e spero un giorno di poter essere una madre come te”, ha scritto su Instagram la figlia minore, manifestando inoltre il suo profondo desiderio di maternità. Ne aveva già parlato il 27 febbraio a Verissimo, svelando contestualmente qualche dettaglio sull’andamento della sua relazione con l’ex ciclista Ignazio Moser: “Stiamo insieme da tre anni e quattro mesi. Ho sempre espresso il mio desiderio di diventare mamma, ma voglio fare le cose per bene anche se uno alla fine non si sente mai pronto. La voglia c’è, arriverà quando sarà il momento giusto”. Il momento giusto, per inciso, è dopo le nozze, anche se al momento i due non hanno ancora reso pubblica alcuna data.

Ignazio Moser/ Dalla crisi superata con Cecilia Rodriguez a quella lavorativa?

Jeremias Rodriguez spiega il perché della sua assenza dalle scene

Dei tre fratelli Rodriguez, Jeremias è forse quello che vive più nell’ombra. Della sua assenza dalle scene parlò un anno fa nel corso di un’intervista a Novella 2000: “Non rimpiango le mie esperienze televisive”, si legge in quello che è – di fatto – uno dei suoi ultimi interventi, “mi sono divertito. Ma mi ci sono trovato per puro caso. Non mi piace stare al centro dell’attenzione. Tutto si può dire di me, tranne che sia un morto di fama. Quindi preferisco dedicarmi a cose più concrete”.

LEGGI ANCHE:

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER, IL FURTO IN CASA/ "Hanno preso tutto, terribile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA