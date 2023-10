Cecilia Gayle, chi é la cantante all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000?/ Il successo mondiale di El pam pam

Arena Suzuki dai ’60 ai 2000: Cecilia Gayle é ospite nella set-list dell’evento

Cecilia Gayle, cantante costaricana, é attesa tra gli ospiti nella set list dell’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000. Nella scaletta dell’evento itinerante nelle era della musica, condotto da Amadeus nella prima serata TV e streaming delle reti Rai il 4 ottobre 2023, Cecilia Gayle é protagonista alla menzione con il successo di El Pam Pam. Un brano dalle sonorità latin pop e non a caso ballabile, diventato un fenomeno discotecaro e nelle classifiche musicali su scala globale, che segna il successo nell’industria musicale nel 1998, di risonanza internazionale, ancora oggi. Tanto che lo stesso si ritiene un brano di ispirazione per generazioni di artisti e fruitori del genere latin.

Nata in Costa Rica, Cecilia Gayle è divenuta nota nella seconda metà degli anni novanta, in particolare in Italia, con la pubblicazione del singolo El Pam Pam, successo dell’estate, pubblicato dalla New Music.

Negli anni seguenti l’artista menzionata all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, ha ottenuto altrettanto successo con brani come El Tipitipitero, Jinga, jinga! e Aquì, inserite in innumerevoli compilation di musica latinoamericana.[1] Le canzoni sono state pubblicate anche in alcuni album, usciti per l’etichetta discografica Discomagic, oltreché per la New Music.

Chi é la cantante, attesa sul palco di Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, Cecilia Gayle

Nel lontano 2000 l’ospite all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, ha fatto parte del cast fisso del programma di Rai uno Domenica in, in Italia. Otto anni più tardi, nel 2008, ha pubblicato un album di cover di famose canzoni della compianta artista italiana Raffaella Carrà intitolato appunto Cecilia Gayle canta Raffaella Carrà, uscito per la Antibemusic.

Nel 2015 esce La Pipera insieme a Dj Sanny J. Nel maggio 2016 esce il nuovo singolo Pa’ Mover.

Nel frattempo, intanto, l’occhio pubblico dei telespettatori si dichiara in trepidante attesa di scoprire il contenuto della terza ed ultima puntata dell’evento di casa Rai, condotto dal preannunciato timoniere del Festival di Sanremo 2024, Amadeus.

