Cecilia Rodriguez a un mese dal matrimonio con Ignazio Moser: “Ho paura”/ “Mi spaventa, realizzo a fatica”

Cecilia Rodriguez, paura prima del matrimonio con Ignazio Moser: "Ho sottovalutato questo periodo"

Manca un mese al matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e la sorella di Belen ha voluto affidare ai social le sue sensazioni del momento. Cecilia ha ammesso che è un periodo di forti emozioni ma anche di ansia e preoccupazione per un capitolo della propria vita totalmente nuovo. “Ho sottovalutato questo periodo”, ha esordito la modella, “Non so come spiegarlo, ma è un mix di emozioni che non riesco a spiegare a parole. Sono emozioni veramente contrastanti”, ha aggiunto.

Cecilia Rodriguez, nelle sue Instagram stories, ha spiegato di essere divisa a metà: “Sono delle sensazioni contrastanti. Questo è un periodo bellissimo della mia vita ma è come se si chiudesse un capitolo e poi ne iniziasse un altro nuovo. Quindi ho un po’ paura. Mi spaventa il matrimonio perché si parla di una vita nuova. Forse sarà uguale o forse no…”

Cecilia Rodriguez: "Faccio fatica a realizzare che manca solo un mese alle nozze"

È la paura delle cose nuove a mettere in agitazione Cecilia Rodriguez prima del matrimonio con Ignazio Moser, tuttavia al contempo ammette di essere molto felice per ciò che la attende, a partire dalla celebrazione delle nozze. “Sarà una festa, la festa dell’amore, che abbiamo sempre sognato insieme. – ha spiegato – La festeggeremo con la famiglia, arrivano un po’ di persone anche dall’Argentina e quindi sono super felice, non vedo l’ora di poterli vedere tutti. Per alcuni è la prima volta che vengono qui e quindi conosceranno casa nostra, dove abito”. Il countdown è ormai ufficialmente iniziato e la tensione, inevitabilmente, si sente: “Faccio fatica a realizzare, ho i miei tempi. Manca un mese, un mese…”, ha infatti concluso Cecilia su Instagram.











