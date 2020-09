Cecilia Rodriguez a Venezia/ Ignazio Moser a Milano con Andrea Damante, ma…

Cecilia Rodriguez sbarca a Venezia in tutto il suo splendore, ma completamente sola. La sorella di Belen è arrivata nella città della Mostra del Cinema sfoggiando un completo formato da giacca e pantalone. Serena e rilassata dalle vacanze estive che ha trascorso insieme alla famiglia, Cecilia ha salutato le persone presenti al suo arrivo godendosi tutto l’affetto ricevuto. L’assenza di Ignazio Moser, però, si è fatta notare. La più piccola delle sorelle Rodriguez continua a restare in silenzio non parlando della sua vita privata, ma la distanza tra l’argentina e Ignazio Moser preoccupa tutti i suoi fans. La rottura ufficiale, però, non c’è ancora stata. Sia Ignazio che Cecilia, pur essendo molto presenti sui social, non parlano del proprio privato anche se non sembrerebbero esserci molti dubbi sul momento difficile che starebbero attraversando. Mentre Cecilia, dunque, si gode Venezia, dove si trova Ignazio?

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER LONTANI, MA SPUNTA IL LIKE…

Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è davvero tutto finito? La distanza tra i due è evidente, ma è probabile che, prima di spiegare ai fan come stiano le cose, la sorella di Belen e Ignazio Moser stiano cercando di capire cosa fare del loro rapporto. Quel che è certo è che chi si aspettava di vedere Cecilia e Ignazio insieme a Venezia è rimasto deluso. La Rodriguez, infatti, si trova da sola nella lcittà della Mostra del Cinema mentre Ignazio Moser è rimasto a Milano dove è in compagnia dell’amico Andrea Damante, tornato nuovamente single dopo la fine della storia con Giulia De Lellis che, a Venezia, si è presentata sola esattamente come Cecilia. Tuttavia, sotto il post dell’arrivo della Rodriguez a Venezia è spuntato il like di Moser. Tra i due, dunlque, sono in corso prove di riavvicinamento?





