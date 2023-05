Cecilia Rodriguez al Festival di Cannes, web si rivolta/ “Che film hai fatto tu?”

Cecilia Rodriguez sommersa dalle critiche per il Festival di Cannes: cosa è successo

Cecilia Rodriguez ha fatto sapere ai fan di essersi recata al Festival di Cannes, dedicato al mondo del cinema. La modella ha scattato numerose foto, con outfit audaci e provocanti. Qualcosa, però, è andato storto perchè gli hater si sono accaniti contro la sorella di Belen schernendola.

Il motivo di tanta indignazione sui social, è semplicemente la presenza di Cecilia Rodriguez al Festival del cinema che sarebbe “ingiustificata”. Gli hater hanno apostrofato la modella con frasi del tipo: “Scusa ma che film hai fatto per essere a Cannes?“; “Ma chi credi di essere“; “Se hai andata a Cannes in mutande“. Questi e tanti altri commenti del genere sono stati rivolti al volto televisivo. Molti utenti non ritengono sia giusta la sua presenza a questo evento, perchè non ha nulla a che fare con il grande schermo. Intanto, Cecilia non sembra aver dato adito alle critiche lasciando cadere la cosa.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avrebbero dovuto sposarsi ad ottobre, ma le nozze sono state successivamente rimandate. Attualmente il matrimonio della coppia non ha ancora una data ufficiale, e i fan si sono allarmati pensando a una crisi.

In realtà a chiarire i motivi di questo ritardo ci ha pensato Cecilia Rodriguez stessa: “Ci sono dei problemi, perché la mia zia che ben conoscete, la zia Lochita, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi niente, più avanti, non vi preoccupate. Non siate così ansiosi”.

