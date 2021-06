Cecilia Rodriguez all’Isola dei Famosi 2021/ “Sono carica a mille! Gli ultimi come Ignazio saranno i primi!”

Tutto è pronto per il grande abbraccio oppure no? Cecilia Rodriguez appare felicissima e molto carica sui social tra costumi da mettere in mostra e dediche al suo amato Ignazio Moser ma le anticipazioni dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 lasciano intendere che forse non è certo che i due riusciranno davvero ad incontrarsi prima della fine ufficiale del programma. Nei giorni scorsi la sorella di Belen è volata in Honduras per fare la quarantena e per essere in puntata questa sera per uno scontro con Arianna Cirrincione. Le due avranno un duello da fare per riuscire a conquistare il diritto di abbracciare il proprio fidanzato, ma chi la spunterà? Cecilia Rodriguez si è detta carica e nelle scorse ore ha fatto anche la sua personale dedica al suo Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras/ Bufera sull'Isola dei Famosi...

Cecilia Rodriguez vola in Honduras per riabbracciare Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021

In particolare, proprio sui social, Cecilia Rodriguez ha postato una serie di foto di Ignazio adesso senza capelli e barbara al grido di “Pelado de mi corazon” complimentandosi con lui per il naufrago pazzesco che è stato in queste settimane. In effetti Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021 si è dato sempre da fare senza mai tirarsi indietro e lei stessa spesa che essere entrato ultimo, come si dice, lo spinga ad essere primo questa sera: “Sei entrato e subito ti sei adattato al gruppo che mica era facile, ti sei fatto amare da tutti, sei stato una forza della natura, sempre educato, sempre col sorriso che ti contraddistingue, sei stato coraggioso a tagliarti i bei cappelli.. Per me hai vinto amore mio”. Questa sera il loro tenero incontro e i fan non vedono l’ora.

