Quando una coppia si ama da anni, va a convivere, e poi finisce per convolare a nozze facendo sbocciare i proverbiali fiori d’arancio i fan si chiedono sempre solo una cosa: a quando un figlio? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono vittime di questo leitmotiv perché i loro followers vorrebbero vederli genitori ancora giovani e non passata una certa età. Saranno accontenti?

La sorella di Belen compie ben 35 anni e suo marito ha pubblicato un video sui social dove la celebra regalandole un cactus. Da giorni ormai si rincorrono le voci di una presunta gravidanza e ora c’è un altro indizio: possibile che questa pianta di cui dovrebbe prendersi cura sia solo una metafora per annunciare che presto non saranno più solo in due? Sono aperte le scommesse.

“Ti ho preso questo cactus, ma è impossibile che tu lo faccia morire, anche perché se lo fai ti lascio, è il simbolo del nostro amore”: in questo modo si è espresso Ignazio Moser facendo un regalo di compleanno a sua moglie Cecilia Rodriguez. I due sono convolati a nozze il 30 giugno dello scorso anno dopo otto anni di fidanzamento e crisi che hanno superato sempre con molta energia e fiducia.

Ma come ha replicato la sorella di Belen Rodriguez a questo regalo? “Me ne prenderò cura, ma sappi che anche i cactus muoiono”. I fan sognano l’annuncio di una gravidanza, ma per ora sono solo suggestioni, non c’è nulla di sicuro. Intanto proprio Belen è tornata alla ribalta con una sua dichiarazione sul suo lavoro: in pratica si è lamentata del fatto che un uomo in tv, dopo poco tempo, diventa un conduttore, mentre una donna anche dopo anni è sempre una showgirl e non una conduttrice. A La vita in diretta c’è chi le ha spiegato che non c’è nulla di male nell’essere considerata una showgirl, basti pensare alla grande e mai dimenticata Raffaella Carrà.

