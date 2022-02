Cecilia Rodriguez attacca Delia Duran e il triangolo con Soleil e Alex/ “I sudamericani? Non tutti così”

Il Triangolo del Grande fratello vip in corso, formato da Alex Belli e le gieffine Delia Duran e Soleil Sorge, torna a far discutere, stavolta per un intervento pubblico di Cecilia Rodriguez. L’ex gieffina nonché sorella di Belen Rodriguez si è espressa aspramente sul poliamore in corso nella Casa dei vip, prendendo di mira in particolare Delia, promessa sposa di Alex: per l’occasione “Chechu” si dice offesa offesa per la condotta di Delia nel gioco dei vip e la sua concezione dell’amore libero, in quanto anche lei sudamericana come la Duran. Dichiarazioni al veleno, che potrebbero anticipare un confronto vis à vis nella Casa, tra l’argentina e la venezuelana ammessa alla finale del Gf vip.

SOLEIL ATTACCA DELIA DURAN E ALEX BELLI/ "Amore libero? No, il vostro è sess* libero"

Gf vip, Cecilia Rodriguez al veleno su Delia Duran

Riattivatasi tra le Instagram sories, nella settimana in corso in cui ricorrono San Valentino e San Faustino (la festività dedicata all’amore e la festività dei single, ndr), Cecilia Rodriguez in vena di condividere con il web il suo pensiero sull’amore in senso lato si dà ai commenti critici sul triangolo del Gf vip 6 in corso. Nel dettaglio, tra le nuove storie dedicate ai follower, esordisce al veleno su Delia Duran, che insieme ad Alex Belli e Soleil Sorge forma il poliamore in scena nel bunker dei vip al Grande fratello vip: “Volevo solo fare chiarezza perché mi sono sentita offesa, noi sudamericani non siamo tutti così…”.

Antonio Medugno/ Il mistero della fidanzata e la confessione al GF Vip: "Rapporti…"

Cecilia Rodriguez e l’attacco extra-Gf vip a Delia Duran

Il riferimento dell’affondo di Cecilia Rodriguez a Delia Duran del Gf vip 6 è in particolare all’intimità che la venezuelana ha ad oggi registrato nella Casa con i coinquilini Barù e Antonio Medugno, in parallelo alla promessa di nozze che la vincola ad Alex Belli. E l’affondo dell’argentina prosegue senza filtri ai danni della venezuelana: “L’amore per me è quello tradizionale e da condividere con una persona”. Inoltre, nel suo intervento la compagna di Ignazio Moser non risparmia neanche Alex Belli e la sua concezione di “amore libero” tanto rivendicata nella Casa con Delia, anche nei riguardi di Soleil Sorge: “L’amore è libero perché lasci che il tuo partner sia se stesso. Ma non libero per andare con altri. E quello non è amore libero, è tutt’altro…”. L’ex Gf vip 2017, quindi, non ammette il Triangolo che è ora in continua evoluzione sotto i riflettori del Grande fratello vip 2022. Che Cecilia e Delia possano confrontarsi in un faccia a faccia nella Casa? Staremo a vedere! Nel frattempo, Delia si gode il titolo di prima finalista del Gf vip 6, ignara della critica di Cecilia.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli ha un chiarimento con Davide Silvestri/ "Non ti ho mai detto che…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA