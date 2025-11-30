Cecilia Rordiguez spende parole al miele per i suoi amati genitori Gustavo e Veronica: "Li ringrazio perché mi hanno insegnato a..."

Cecilia Rodriguez si commuove se pensa al rapporto splendido instaurato e coltivato negli anni coi suoi genitori Gustavo e Veronica. E’ orgogliosa di loro, come loro sono orgogliosi di lei e del suo percorso di vita. Il rapporto con papà e mamma è stretto, sincero e pieno d’amore. La showgirl non ci pensa due volte a definirli i genitori come i suoi migliori amici. E’ consapevole di aver imparato tanto da loro, ma anche di aver avuto un esempio di libertà e fiducia a cui appigliarsi nei momenti difficili.

Papà Gustavo e Veronica sono infatti una coppia molto unita e innamorata, ma anche due genitori estremamente presenti nella vita delle figlie. “Io sono veramente fortunata ad avere due genitori come loro perché mi hanno insegnato che cosa è l’amore”, ha raccontato non molto tempo fa Cecilia in un passaggio su Canale 5 negli studi di Verissimo.

Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, la dolce dedica dei genitori alla figlia Cecilia

Nello stesso salotto, il bellissimo video-messaggio di papà e mamma a testimoniare il legame che li unisce. Gustavo ha tessuto le lodi di sua figlia Cecilia, certo che sarà un punto di riferimento fondamentale per la nipotina Clara Isabel. “Sei una madre meravigliosa perché vieni da una madre meravigliosa”, la dolce dedica di Gustavo Rodriguez.

Anche mamma Veronica aveva speso parole al miele per Cecilia, all’epoca dell’intervista ancora incinta e vicina al parto: “Penso sempre a te e alla tua gravidanza che ha tardato ad arrivare ma ora posso dire che ho avuto paura perché coincideva con l’incidente di papà, ma apprezzo il tuo coraggio. Sarai una madre molto dolce, come Ignazio sarà molto attento”, le parole di Veronica.

Per chi non lo sapesse, il padre di Cecilia era rimasto coinvolto in un incendio, riportando ustioni di secondo grado al volto e alle braccia. Oggi sembra stare bene, come confermato dalla stessa Cecilia ai microfoni di Silvia Toffanin.