Cecilia Rodriguez, confessione a cuore aperto: “Ogni Natale è sempre più dura”/ “Qualcuno viene a mancare”

Cecilia Rodriguez confessa: “Ogni Natale è sempre più dura, qualcuno viene a mancare”

Le Festività sono imminenti ed anche Cecilia Rodriguez, influencer, conduttrice e sorella della più famosa Belen, non fa eccezione con i preparativi e l’organizzazione. La più piccola della famiglia in queste ha affidato ai social delle confessioni sul Natale e sulla fine dell’anno rivelando dove lo trascorrerà quest’anno. Nonostante si sia mostrata felice ed entusiasta per la meta, però, l’influencer si è fatta seria confessando che il Natale, oltre a portare gioia e dolcezza, spesso è la Festa più nostalgica dell’anno.

Infatti, Cecilia Rodriguez ha confessato che questo Natale non sarà come quello degli altri anni. In una serie di Instagram storie ha spiegato: “Saranno delle feste particolari perché più andiamo avanti con il tempo ma è sempre più dura.” E poi ha aggiunto: “Diventano delle feste molto nostalgiche perché capita spesso che ‘qualcuno ha litigato con un componente della famiglia’ oppure che venga a mancare qualcuno. Ma l’importante è restare insieme sempre.” La fidanzata di Ignazio Moser non è scesa nel dettaglio ma si è limitata a parlare in generale.

Cecilia Rodriguez dove trascorrerà le vacanze di Natale? “Sarà come tornare bambina”

Confessioni tristi e nostalgiche a parte, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si stanno preparando per trascorrere il Natale per la prima volta insieme in Argentina. La sorella minore di Belen Rodriguez è entusiasta ed ha voluto condivide questa gioia con i suoi follower. Sempre su Instagram ha rivelato: “Io andrò in Argentina e sono molto contenta perché è da un po’ di tempo che non faccio il Natale a casa e quindi sono molto contenta. Ho nostalgia di quello e penso che chi viva fuori casa mi possa capire. Ed è un po’ come ritornare bambini no?” Cecilia ha poi aggiunto che anche l’ambiente ed il clima saranno particolari perché com’è noto in Argentina è estate e le temperature sono alte.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono pronti per festeggiare le Feste insieme a tutta la famiglia. La coppia appare sempre più affiatata e complice smentendo le voci ed i rumors di una loro possibile separazione che ricorrono ciclicamente. I due stanno insieme da ben 6 anni. Il loro amore è nato davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip ed il quell’occasione la sorella di Belen lasciò in diretta il fidanzato da allora Francesco Monte per iniziare una storia con l’ex ciclista. In pochi avrebbero scommesso che sarebbe durata, e invece stanno insieme da anni e progettano nozze e figli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA