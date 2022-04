Cecilia Rodriguez, confessioni hot con Ignazio Moser/ “Mi piace essere dominata”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser conduttori su MTV: l’intervista hot

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 dando vita alla loro lovestory tra le mura della Casa, al Grande fratello vip 2, e ora Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano al centro dell’attenzione mediatica per un’intervista concessa a MTV, in vista del nuovo impegno in cantiere, che li vede impegnati alle prese con la conduzione di Celebrity Ex on the beach.

L’intervista di coppia in questione è piuttosto rovente e vede i due co-conduttori MTV lasciarsi andare a delle confessioni sul loro rapporto sotto le coperte, in intimità. La modella dalle origini argentine rivela che la sua posizione preferita, da assumere in intimità con Ignazio Moser, è quella del missionario: “Mi piace essere dominata”. Tuttavia non mancano scaramucce tra i due fidanzati vip, così come rende noto Ignazio Moser, alludendo all’intimità con Cecilia Rodriguez: “….Questo è sempre un motivo di grande scontro perché io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice: ‘Spegni tutto!’”.

Le rivelazioni intime di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Nel corso dell’intervista di coppia concessa a MTV, quindi, Cecilia Rodriguez ammette di non amare l’intimità al chiaro delle luci, facendo eco a Ignazio Moser: “Buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… E a volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera”.

L’intervento concesso a Mtv, poi, si arricchisce di ulteriori particolari hot, con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, futuri timonieri di Celebrity ex on the beach, che ammettono di non usare particolari sex-toys in intimità. “Manette? Se sono bloccata dopo un po’ mi viene l’ansia”, fa sapere la sorella di Belen Rodriguez. “Sotto le coperte, almeno inizialmente, anche perché io sono freddolosa”, aggiunge inoltre la modella, sull’intimità con Ignazio Moser.

A dispetto delle voci in circolo- che vedono Ignazio tacciato di tradimento nei riguardi di Cecilia, in seguito ad un avvistamento di lui con una donna sposata di domenica- la coppia vip convive in un appartamento a Milano.











