CECILIA RODRIGUEZ/ “Sono un pò frenata al momento sul matrimonio” (Rivelo)

Cecilia Rodriguez si racconta nella prima puntata della nuova edizione di “Rivelo”, il programma di Lorella Boccia trasmesso nella prima serata di Real Time. La sorella di Belen Rodriguez si racconta a cuore aperto: “mi piace ballare, non ho mai studiato, il ritmo c’è dentro il mio corpo, ma fa parte della mia vita. Mi piace tanto il reggeton”. Una delle prime domande è sul matrimonio con Ignazio Moser, il fidanzato conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello Vip: “sono un pò frenata sul matrimonio al momento, ho paura che si possa rovinare del nostro rapporto; conviviamo insieme da quando ci siamo conosciuti”. Cecilia poi rivela: “non sono cattolica non vorrei sposarmi in Chiesa, c’è tempo, lui ha 27 anni non siamo pronti nessuno dei due”. La sorella di Belen poi è tenuta a scegliere due carte: la prima è quella del bastone legata ai rimproveri e racconta “accetto le critiche poi gli altri devono accettare le mie, cerco di rispondere a tono, ogni tanto non ce la faccio, sono molto istintiva e a volte sbaglio”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Da Ignazio Moser ad Andrea Iannone e Fabrizio Corona

Cecilia Rodriguez ospite di “Rivelo”, il programma condotto da Lorella Boccia su Real Time. La modella e showgirl argentina nella lunga intervista affronta diversi argomenti: amore, carriera, famiglia e molto altro. Ad esempio, parla della relazione con Ignazio Moser, nata all’interno del Grande Fratello Vip. «Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora», dice ad esempio a proposito del matrimonio. Per la sorella di Belen Rodriguez non è ancora il momento giusto per convolare a nozze. «Sono un po’ frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto». Non manca un riferimento ai continui paragoni con la sorella maggiore. «Non mi sono mai piaciuti», precisa Cecilia Rodriguez, la quale dice di aver deciso di trasferirsi in Italia quando ha capito che c’era per lei la possibilità di lavorare. «Chi non l’avrebbe fatto?», ribatte a chi la critica. Ma proprio a proposito degli attacchi aggiunge anche: «Col tempo ho imparato a gestire le critiche… all’inizio mi facevano male».

CECILIA RODRIGUEZ A RIVELO: DA IANNONE A CORONA

Nell’intervista rilasciata a “Rivelo” Cecilia Rodriguez parla anche dei rapporti con Andrea Iannone, ex fidanzato della sorella Belen, ora legato a Giulia De Lellis, che a sua volta era legata ad Andrea Damante, uno dei migliori amici del suo compagno Ignazio Moser. «Ho chiuso i rapporti con Andrea Iannone per rispetto della mia famiglia». A proposito delle lunghe rivelazioni su alcuni rapporti di amicizia, si sofferma anche su Giulia De Lellis: «L’ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti e mi sono ricreduta, ma non siamo mai state amiche, l’amicizia è altro». Nel video che anticipa la puntata del programma di Lorella Boccia c’è un altro passaggio interessante, quello relativo ad una domanda in cui Cecilia Rodriguez deve scegliere tra Andrea Iannone e Fabrizio Corona. Chi butterebbe giù dalla torre tra ai due ex fidanzati della sorella maggiore? «Che cattiva che sei…», risponde la giovane modella alla conduttrice Lorella Boccia. Ma chi avrà scelto tra il pilota di MotoGp e l’ex agente fotografico?

CECILIA RODRIGUEZ E LE DECISIONI SORPRENDENTI…

C’è tanta curiosità sull’intervista di Cecilia Rodriguez a “Rivelo”. Dalle anticipazioni sappiamo che parlerà di Ignazio Moser, Giulia De Lellis, sua sorella Belen Rodriguez e i relativi ex, da Andrea Iannone a Fabrizio Corona. Amicizie, amore e famiglia. A proposito di quest’ultima, c’è una domanda di Lorella Boccia che intriga i fan di Cecilia Rodriguez, i quali aspettano la messa in onda della puntata per scoprire la sua risposta. «Hai preso delle decisioni che hanno stupito anche te…», dice la conduttrice alla sua ospite. Quest’ultima dal canto suo aggiunge: «Anche i miei genitori». Facile immaginare che probabilmente il riferimento è alla rottura con Francesco Monte durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ma quel che i fan della showgirl argentina vogliono capire è se ai genitori non è andata giù la rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne o la scelta di legarsi a Ignazio Moser? Peraltro anche lei aveva destato qualche perplessità alla famiglia dell’ex concorrente del reality di Canale 5.





