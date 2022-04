Cecilia Rodriguez, dedica speciale al fratello Jeremias/ “Sono fiera di te”

Cecilia Rodriguez accoglie con entusiasmo e amore il ritorno a casa del fratello Jeremias. E non ha perso occasione per esaltare e condividere con tutti i suoi fan il sentimento che la lega all’ex naufrago. “Sono fiera di te Hermano”, ha scritto Cecilia Rodriguez, facendo il pieno di cuori e like sui social. Tanti commenti da parte dei fan, ma spiccano naturalmente le risposte di Jeremias e della sua fidanzata Deborah Togni. Lui le ha scritto “sei speciale Cecilia”, contornando il messaggio di tenere emoji.

Jeremias torna a casa, la gioia della sorella Cecilia è incontenibile: “Ti amo con tutta me stessa”

Deborah Togni, invece, è intervenuta scrivendo “vi amo alla follia”. La dedica di Cecilia al fratello Jeremias testimonia il rapporto autentico che i due fratelli hanno instaurato nel corso degli anni, ma anche un legame fatto di stima reciproca. “Sei una persona che tutti dovrebbero avere nella sua vita. Ti amo con tutta me stessa”, ha continuato Cecilia Rodriguez. Insomma, il ritorno a casa di Jeremias dall’Isola dei Famosi 2022 è stato accolto con grande entusiasmo da tutta la famiglia Rodriguez.

