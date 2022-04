Cecilia Rodriguez difende Jeremias e papà Gustavo “Voi siete veri”/ “Sono lì con voi”

Non è stata una puntata facile quella dell’Isola dei Famosi del 14 aprile per Jeremias e Gustavo Rodriguez. Quest’ultimo ha perso al televoto contro Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, abbandonando la palapa per recarsi a Playa Sgamada, dove ora rischia l’eliminazione definitiva. Non sono però mancate liti per lui, che hanno poi coinvolto anche Jeremias, accusato da molti di essere arrogante e rispondere spesso in malo modo. Un aspetto, comunque, notato anche dal pubblico a casa come quello in studio che ha spesso applaudito alle critiche nei suoi confronti.

Cecilia Rodriguez, fidanzata Ignazio Moser/ Il sogno di un figlio: prove con...

Di fronte a questa situazione, Jeremias è anche crollato a fine puntata, ammettendo di voler tornare a casa e lasciare “questo circo”. C’è chi però li ha seguiti da casa, tifando per loro e infuriandosi per le continue polemiche nei loro confronti: Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez difende Jeremias e Gustavo e replica a suo modo alle critiche

La sorella di Jeremias e figlia di Gustavo ha seguito questa volta la puntata da casa, supportandoli sui social con una serie di stories. Di fronte a quanto accaduto in puntata, Cecilia ha però voluto pubblicare un post velatamente polemico, replicando a tutte le critiche che la coppia ha ricevuto all’Isola dei Famosi con il suo pieno supporto: “Mormora la gente, mormora. Falla tacere praticando l’allegria. Sono lì con voi, in ogni passo che fatte, siete veri e ne vado fiera di questo. Vi amo, non vedo l’ora di abbracciarvi”. In vista delle possibili critiche che anche il post avrebbe potuto ricevere, Cecilia ha tuttavia deciso di disattivare i commenti, ‘zittendo’ i follower sulla questione.

Jeremias Rodriguez abbandona l’Isola dei Famosi? “Spero di uscire”/ Poi sbeffeggia Vladimir Luxuria: “Bravo…”

LEGGI ANCHE:

Jeremias crolla: "Non so perché sono tornato all'Isola, è un circo"/ "Voglio andare!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA