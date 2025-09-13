Belen Rodriguez supporta Cecilia Rodriguez: ma ignora Ignazio Moser, perché

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno affrontando giorni molto dolorosi. Difatti, ieri, la loro amatissima cagnolina Aspirina è venuta a mancare. A dare la notizia è stato prima Ignazio, con un lungo messaggio di addio, seguito poi da Cecilia, che ha voluto ricordarla attraverso una serie di foto piene di ricordi. La showgirl ha espresso tutto il suo dolore, raccontando quanto il legame con “Aspi” fosse unico, intenso e quasi “morboso“, al punto da farle già sentire un vuoto enorme. “Spero davvero di essere stata una brava padrona per te, perché per me sei stata qualcosa di speciale”, ha scritto con il cuore spezzato.

Il post di Cecilia ha raccolto in pochissimo tempo una valanga di like e commenti di affetto, sia dai suoi fan più affezionati che da diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Tra tutti, però, a sorprendere è stato soprattutto un “mi piace” inaspettato, ovvero quello di Belen Rodriguez. Il gesto non è passato inosservato, soprattutto perché da mesi le due sorelle sembrano essersi allontanate, fino quasi a interrompere i rapporti. Fino ad ora, nessuna delle due ha mai voluto chiarire pubblicamente le ragioni, ma secondo le indiscrezioni all’origine delle tensioni ci sarebbe proprio Ignazio.

Belen vicina a Cecilia Rodriguez: ma un dettaglio spiazza

Davanti al dolore per la morte di Aspirina, però, Belen ha messo da parte i rancori, come dimostrato dal “like” lasciato al post della sorella minore. Tuttavia, lo stesso gesto non è stato rivolto a Ignazio Moser. Difatti, al suo post, non è apparso alcun like o commento di Belen. Una differenza che i fan hanno subito notato e che ha fatto parlare di un legame ancora freddo tra Belen e il compagno di Cecilia Rodriguez che, tra l’altro, dovrebbe dare alla luce a breve la sua prima figlia con Ignazio.