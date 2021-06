Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras/ Bufera sull’Isola dei Famosi…

Dopo i rumors delle scorse ore, c’è la conferma ufficiale sull’arrivo di Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras. Per la prima volta da quando il reality viene trasmesso in Italia, la finalissima dell’Isola dei Famosi 2021 si svolgerà in Honduras dove i naufraghi si trovano dallo scorso marzo. Le norme anti-covid impediscono ai finalisti di poter essere presenti nello studio di Milano e, così, la produzione ha deciso di far vivere loro comunque un momento speciale facendo arrivare in Honduras parenti e amici. Arianna Cirricinione, fidanzata di Andrea Cerioli e Cecilia Rodriguez, fidanzata di Ignazio Moser, sbarcheranno così in Honduras per la finalissima del 7 giugno. L’annuncio pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale dell’Isola dei Famosi ha scatenato la dura reazione degli utenti.

“Le prime a partire per la finale in Honduras sono le nostre amate Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione”: con queste parole, l’Isola dei Famosi ha annunciato l’imminente partenza delle fidanzate dei primi due finalisti. Ignazio Moser e Andrea Cerioli avranno, così, una dolce sorpresa lunedì 7 giugno, ma la scelta della produzione ha scatenato la reazione del web. “Scelta incommentabile”, ha scritto un utente. “Buffonata”, “raccomandati”, hanno aggiunto altri. C’è poi, chi sottolinea, come anche gli altri finalisti abbiano diritto a ricevere una sorpresa. Nelle prossime ore, dunque, sarà annunciata la partenza dei parenti di Beatrice, Valentina, Awed e Matteo pronti a contendere la vittoria ad Ignazio e Andrea? Probabilmente, per tutti e sei i finalisti, la produzione ha pensato ad una sorpresa speciale. Alla finalissima manca ancora qualche giorno. Arriveranno nuovi annunci nelle prossime ore?



