Cecilia Rodriguez è diventata mamma: nata la figlia con Ignazio Moser, il tenero annuncio e la gaffe di Belen che ha spoilerato tutto

Cecilia Rodriguez è diventata mamma: il tenero annuncio di Ignazio Moser, foto e dedica

Fiocco rosa nella famiglia Rodriguez e Moser: è nata Clara Isabel, la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ad annunciarlo attraverso i social è stato l’ex ciclista con un tenero e semplice annuncio: “15.10.2025 Clara Isabel Moser” ed a corredo ha postato alcune dolcissime foto con la piccola in braccio. Ignazio ha anche voluto condividere una toccante dedica per sua moglie: “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo…vi amo!”

Cecilia Rodriguez è diventata mamma e Ignazio Moser papà per la prima volta. I due giovani si erano conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip anni fa, all’epoca la loro unione fece scalpore perché la più piccola delle sorelle Rodriguez era fidanzata con Francesco Monte. Nessuno avrebbe scommesso sulla loro unione e invece contro tutti i pregiudizi e gli stereotipi il loro amore è sopravvissuto al tempo ed adesso Cecilia e Ignazio si godono la gioia e l’emozione di essere genitori. Il post di Ignazio in poco tempo si è riempito di like e commenti di volti noti e gente comune di auguri e congratulazioni per il lieto evento.

È nata la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la gaffe di Belen non passa inosservata

Cecilia Rodriguez ha partorito la sua prima figlia Clara Isabel nelle scorse ore ma secondo i rumors a spoilerare tutto sui social sarebbe stata per prima la sorella, Belen Rodriguez. Evidentemente impaziente di dare la notizia al mondo intero di essere diventata zia, in una storia Instagram ha scritto: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata”. Quando si è accorta di aver anticipato l’annuncio ai neo genitori, la 41enne ha subito cancellato le sue parole ma ormai era troppo tardi e la gaffe di Belen sull’annuncio ha fatto il giro del web. Gaffe a parte, Cecilia e Ignazio Moser sono diventati genitori della loro figlia tanto desiderata e voluta. La coppia infatti non ha mai fatto mistero di avere avuto delle difficoltà in passato ma adesso la loro figlia è nata.

