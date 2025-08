Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis si mostrano molto affiatate e unite a pochi giorni dal parto: dalla frecciata a Signorini alla commozione di Ignazio...

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis sempre più vicine a pochi giorni dal parto

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis, entrambe in dolce attesa, sono ormai vicine al parto. Manca poco ed è “tutto pronto”, come ha scritto Ignazio Moser per accompagnare la foto che ritrae la fidanzata e l’ex gieffina Giulia De Lellis impegnate nella preparazione per la borsa per l’ospedale. Non è ancora del tutto chiaro quale sia la data prevista per il parto, ma la sensazione è che sia molto vicina. D’altronde i due pancioni fanno intuire che il grande giorno si avvicina.

Belen e Cecilia Rodriguez, rottura insanabile: "Motivi gravissimi"/ "C'entra Ignazio Moser"

Giulia De Lellis, proprio di recente, ha parlato di come sta vivendo la sua gravidanza, in un video pubblicato sui social. Ha parlato nello specifico dei chili presi in questi mesi, ovviamente senza farne un dramma “perché fa parte del gioco”. E poi la gioia per la piccola in arrivo dà la forza per superare ogni difficoltà e ogni ostacolo lungo la strada.

Cecilia Rodriguez felice anche senza sua sorella Belen o pace ‘segreta’?/ “Periodo più bello della mia vita!”

Giulia De Lellis, la frecciata a Signorini prima del parto. E Cecilia Rodriguez…

Un sassolino, tuttavia, la De Lellis sembra averlo lanciato ad Alfonso Signorini, che nelle scorse settimane con Chi Magazine aveva pubblicato delle foto che facevano probabilmente intuire la gravidanza di Giulia. “Ci sono stati degli indelicati che a tutti i costi hanno cercato di condividere questa notizia prima di noi, il problema è che non ci sono riusciti. L’hanno detto quando ormai lo sapevano tutti. Trovo sgradevole…”, ha detto la De Lellis.

Giulia De Lellis, perché la figlia si chiamerà Priscilla? Significato nome/ "L'ha scelto Tony Effe"

Di tutt’altro umore, invece, Cecilia Rodriguez, al di là del grande freddo con sua sorella Belen. Cecilia sta vivendo al massimo questa gravidanza e le sue uniche attenzioni sono rivolte alla figlia in arrivo e al suo compagno Ignazio Moser. Per quest’ultimo sono momenti di grande commozione e attesa. Ormai, ci siamo quasi.