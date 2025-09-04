Cecilia Rodriguez e gli interventi estetici: "Ero piccola e insicura, pensavo che mi avrebbe aiutato"

Cecilia Rodriguez si lascia andare a una serie di rivelazioni fiume, la sorella di Belen è tornata a parlare e con la solita schiettezza ha toccato anche un tema piuttosto delicato, come quello riguardante la chirurgia estetica. Per Cecilia Rodriguez è tempo di verità, la moglie di Ignazio Moser si è lasciata andare a una serie di rivelazioni nelle scorse ore, soffermandosi sui ritocchini al seno ai quali si è sottoposta qualche anno fa, un’operazione della quale si è però pentita:

“Io non ho mai rifatto niente tranne, come vi ho raccontato sempre, l’intervento al seno per il quale, con il senno di poi, mi son pentita. Ero piccola, sicuramente insicura e pensavo che un paio di tette più grosse mi avrebbero fatto sentire meglio” ha detto senza peli sulla lingua ai suoi follower. Una Cecilia Rodriguez carica e vogliosa di raccontarsi come spesso le capita su Instagram, ed è anche per questo che i fan l’hanno sempre apprezzata e continuano a farlo con il passare del tempo.

Cecilia Rodriguez spiega gli interventi estetici: “Ero insicura”

Come spesso accade, gli interventi di chirurgia estetica si sviluppano con il tempo dopo che alcune incertezze fisiche hanno ampiamente preso piede. E questo è stato anche il caso di Cecilia Rodriguez, che si è raccontata in alcune stories di Instagram, svelando i motivi che l’hanno portata ad andare sotto i ferri: “Ero piccola, sicuramente insicura e pensavo che un paio di tette più grosse mi avrebbero fatto sentire meglio” ha spiegato la showgirl argentina e sorella di Belén Rodriguez.

E sempre restando sul tema, Cecilia Rodriguez ha dato anche dei preziosi consigli a tante ragazze e donne tentate di cambiare la loro vita con la chirurgia: “Non giudico, ognuno con il suo viso, con la sua vita fa quello che vuole, l’importante è andare da qualcuno bravo”.

