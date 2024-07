Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al pronto soccorso/ Sera da incubo: “Abbiamo avuto paura”

Brutta avventura per i neo sposi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che in vacanza si sono ritrovati a vivere delle vere e proprie “ore da incubo” come hanno dichiarato loro stessi. Attualmente, la coppia formata dalla sorella di Belen Rodriguez e dall’ex gieffino si trovano in Sicilia, dove come si può vedere dalle loro storie Instagram di questi giorni, si stanno godendo al meglio le loro vacanze italiane. Reduci da un matrimonio meraviglioso pieno di invitati vip, sono stati sorpresi da un intoppo piuttosto grave, dato che sono stati costretti a fare un salto al pronto soccorso.

Cecilia Rodriguez è incinta?/ Lei risponde, poi confessa: "Io e Ignazio abbiamo fatto terapia di coppia"

Come è risaputo, i due sono amanti degli animali e hanno due simpatici cagnolini: Nino detto Ercolino e la splendida Aspirina, che vive in simbiosi con Cecilia Rodriguez. In Sicilia, però, uno di loro due ha avuto dei problemi, tanto che la coppia è dovuta correre in un ospedale veterinario per non far succedere il peggio. Tutto si è scoperto grazie ad una storia Instagram di Ignazio Moser, che ha fotografato il cane Nino spiegando ai fan di aver passato una notte dal veterinario: “Oggi sta un po’ meglio, speriamo che presto possiamo tornare a fare i tuffi.”. “Ninoti”, come lo chiamano loro, è un cane che insieme ad Aspirina fa parte della loro famiglia ormai da diverso tempo. “Mi fa strano vederlo così perché come voi sapete è un cane molto vivace e attivo” continua Ignazio Moser, raccontando ai fan di essere corso con Cecilia Rodriguez in ospedale dopo che il cucciolo tremava, non respirava bene e continuava a lamentarsi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: un figlio dopo il matrimonio/ "Il prossimo passo è ampliare la famiglia"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Aveva la febbre a 39, non riusciamo a dormire”

Secondo il responso del veterinario, il piccolo Ercolino sembra aver preso una brutta bronchite, che gli ha causato una febbre molto alta che ha quasi toccato i 40 gradi. “Ci siamo un po’ spaventati”, annuncia Cecilia Rodriguez, che, come i fan sanno bene, è incredibilmente affezionata al suo cagnolino. In una storia registrata di Instagram ha voluto rispondere ai followers che preoccupati hanno chiesto come stava Nino, raccontando con le lacrime agli occhi di non riuscire a dormire e che il cane non si sta riprendendo da ormai una settimana. Parallelamente, anche Ignazio Moser ha voluto tenere aggiornati i fan, raccontando di essere impaziente di vedere il suo Ercolino tornare a fare i tuffi in piscina e correre spensierato.

Belen Rodriguez al matrimonio di Cecilia senza il fidanzato Angelo Edoardo Galvano/ "Ecco perché era assente"

La sua passione per i cani è nata quando era piccolo. L’ex gieffino e neo marito di Cecilia Rodriguez, viveva infatti in un’enorme cantina del Trentino Alto Adige, dove era costantemente circondato dalla natura e dai suoi amati cagnoloni, due Bovari del Bernese che facevano da guardia alla tenuta dei genitori. Dall’altra parte, la moglie di Ignazio Moser Cecilia Rodriguez porta avanti questa enorme passione, anche se come ha raccontato Ignazio Moser a Vanity Fair, Aspirina è più legata alla moglie Cecilia Rodriguez, cosa che lo ha spesso reso molto geloso: “Ero un pochino geloso, lo ammetto, del rapporto simbiotico tra Cecilia e Aspirina”. Così, spiega sempre a Vanity Fair, ha deciso di adottare lo splendido Ercolino, che ad oggi è a tutti gli effetti come un figlio.













© RIPRODUZIONE RISERVATA