Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, un anno dopo il matrimonio: cena romantica e dolce attesa nel luogo dei loro sogni.

Finalmente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio. Un traguardo incredibile, contando che la sorella di Belen è incinta. Tra qualche tempo nascerà la splendida Clara Isabel per la gioia di tutti, un coronamento perfetto di quella che è una delle storie d’amore più amate di sempre. I due ex concorrenti del Grande Fratello VIP portano avanti il loro amore sotto gli occhi di tutti, anche se spesso la pressione mediatica si fa sentire eccome.

Infatti, solo poche settimane fa si era parlato di una presunta rottura dato che Ignazio Moser si era defilato dai social e Cecilia Rodriguez non pubblicava più nulla. Successivamente, si era scoperto che il loro silenzio era dato da un brutto lutto per Moser, che ha perso un giovanissimo amico. Ad aggiungersi a tutto ciò anche la lite (ormai smentita) con la sorella Belen Rodriguez, anche se le due hanno poi spiegato di non aver assolutamente interrotto i rapporti. Dunque, tutto è bene quel che finisce bene, dato che oggi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono impegnati solamente a celebrare il loro grande amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, gli scatti commoventi a cena davanti al tramonto

“29.06.24 – 29.06.25”. ha scritto Cecilia Rodriguez in un post su Instagram. La showgirl ha pubblicato una lunghissima serie di scatti che ritraggono lei e il compagno Ignazio mentre vivono mille avventure, a partire da una cena panoramica al tramonto fino alle foto col pancione. Cecilia si mostra con un vestitino delizioso a fiori rosa, che mostra le curve date dalla gravidanza. Per festeggiare, i due si sono concessi una serata romantica e una gita fuori porta, dove si sono goduti le colline e una splendida cena. Quale miglior modo di festeggiare il loro anniversario di matrimonio in attesa della figlia?

