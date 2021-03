Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ballo sexy/ Hater “Squallore”. Mamma Veronica…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più felici e innamorati. La sorella di Belen, insieme ad Ignazio Moser conosciuto durante la comune esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip, è sempre più serena e, in attesa di poter tornare a godersi l’estate insieme al fidanzato, ha condiviso sul suo profilo Instagram un video girato l’estate scorso. Bellissimi e in perfetta forma, Ignazio e Cecilia si divertono dando vita ad un ballo sexy e sensuale con palpatina da parte di Ignazio al lato B della fidanzata. Un video allegro e che mostra il grande amore che lega la sorella di Belen e l’ex ciclista. Il video, oltre ad aver ottenuto più di un milione di visualizzazioni, ha ricevuto tantissimi commenti. Sono tanti i fans della coppia, ma non mancano gli haters che hanno colto l’occasione per criticarla.

MAMMA VERONICA DIFENDE CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER

Esattamente come la sorella Belen, anche Cecilia Rodriguez è spesso costretta a leggere commenti poco carini da parte degli haters. Sotto il video con cui ha ricordato un momento felice trascorso con il fidanzato Ignazio durante una giornata al mare, non sono mancati i leoni da testiera. Alcuni, infatti, non hanno gradito il ballo che Ignazio e Cecilia si sono concessi. “Che squallore”, ha scritto un utente a cui, tuttavia, non hanno risposto Ignazio e Cecilia, ma la signora Veronica Cozzani. La mamma di Cecilia, infatti, è prontamente intervenuta sui social replicando all’utente con poche parole che hanno strappato gli applausi degli altri followers della figlia. “Appartieni all’ordine dei Carmelitani Scalzi“, è stata la risposta di mamma Veronica all’utente che non ha gradito il video del ballo di Cecilia e Ignazio.

