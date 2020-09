Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme/ Mano nella mano a Milano e…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, dopo aver sfilato sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2020 da single, Cecilia e Ignazio tornano a mostrarsi insieme. A pubblicare le foto della sorella di Belen Rodriguez, nuovamente mano nella mano con Ignazio è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 9 settembre, regala al pubblico le foto della coppia in giro per Milano. Mano nella mano all’uscita da un ristorante milanese, Ignazio e Cecilia che hanno vissuto un’estate tra alti e bassi, si mostrano sereni e sorridente. “Sono stati fotografati da “Chi” di nuovo insieme e mano nella mano all’uscita di un ristorante milanese dopo una cena di chiarimenti”, si legge sulla pagina Instagram ufficiale di Chi.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER CI RIPROVANO

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser provano a ricucire la loro storia d’amore che ha fatto sognare i fans sin da quando erano concorrenti del Grande Fratello Vip dopo un’estate turbolenta e che hanno trascorso lontani l’uno dall’altra. Mentre Cecilia si è fatta coccolare dalla famiglia, Ignazio si è concesso una vacanza in Sardegna per poi partire in Portogallo. Ora, però, Cecilia e Ignazio ci riprovano al punto da essersi concessi anche un romantico weekend in montagna come aggiunge sempre il settimanale Chi. “La coppia, quindi, ha deciso di riprovarci e ad avvalorare ancora di più questa intenzione è stato il weekend di coppia trascorso a Courmayeur in totale intimità… e senza foto insieme sui social”, si legge ancora su Instagram.





