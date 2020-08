Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser “durissima crisi superata”/ Rottura drastica, poi..

Cosa sta accadendo tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? I due sono ancora una coppia o come si vocifera nelle ultime settimane sono in crisi? Il mistero è stato svelato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, che parla di “rottura drastica”. Tutto è iniziato i primi di agosto, quando Ignazio era a Forte dei Marmi e Cecilia con la sorella Belen a Capri. I due sono rimasti lontani fino al 10 agosto, quando insieme hanno preso un volo per godersi le vacanze in Sardegna che avevano organizzato da tempo. “Ma quel volo Ignazio ha rischiato di prenderlo da solo” si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, che spiega “La gelosia di lei, le insicurezze di lui, il timore di perdersi per il caos della vita: questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto Cecilia e Ignazio ad allontanarsi”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, dalla rottura alla pace: i dettagli

Ma è proprio il giorno della partenza, quello che avrebbe dovuto vedere Cecilia e Ignazio volare insieme in Sardegna, che Moser ha lasciato l’aeroporto per correre a Verona dalla sua Rodriguez e riconquistarla. Un gesto che è riuscito a mettere fine alla crisi. “Mi è mancata troppo, non avrei resistito tutta l’estate senza di lei, nemmeno un minuto di più”, ha fatto sapere Moser proprio alle pagine del settimanale. Insomma, crisi superata per la coppia che ora quell’aereo l’ha preso insieme. Rimangono tuttavia poco chiare le motivazioni che hanno portato i due prima ad allontanarsi poi, addirittura, a rompere bruscamente il loro rapporto. Chissà che non arrivi presto una spiegazione approfondita dai diretti interessati…



